Çavuşoğlu: Egemenlik haklarımızı sonuna kadar savunacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin "Tek taraflı adımlar KKTC'nin haklarını ihlal ediyor. Diyaloğa hazır olmadıklarını gösterdiler" açıklamasını yaptı.
|10 Eylül 2020 19:04
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk-Yunan askeri heyetlerinin NATO'da görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin "Tek taraflı adımlar KKTC'nin haklarını ihlal ediyor. Diyaloğa hazır olmadıklarını gösterdiler" açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"Adalar ülkeler arasındaki sınırları belirleyemez.
Tek taraflı adımlar KKTC'nin haklarını ihlal ediyor.
Almanya diplomasiye bir şans vermemizi istedi.
NATO, Yunanistan'ın çözümün bir parçası olmadığını gördü."
AB'nin sınır anlaşmazlığında bir yetkisi bulunmamaktadır.
Egemenlik haklarımızı sonuna kadar savunacağız."
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