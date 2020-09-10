Türkiye-Yunanistan arasındaki teknik toplantı tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO karargahındaki teknik toplantının tamamlandığı bildirildi.
|10 Eylül 2020 19:16
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen ve NATO Askeri Komite Başkanlığınca bugüne ertelenen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında yapıldı.
Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Müteakip toplantının gelecek günlerde günlerde icra edilmesinin planlandığı açıklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak
10 Eylül 2020 20:47
|Vaka sayıları açıklandı. Aktif hastaları yaş ortalaması 42
10 Eylül 2020 20:11
|Bakan Koca: Vaka sayımızda yüzde 100'e varan artış var
10 Eylül 2020 19:19
|Çavuşoğlu: Yunanistan, Türkiye ile diyaloğa hazır değil
10 Eylül 2020 19:04
|Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı
10 Eylül 2020 17:51
|Soylu'dan görevden alınan kaymakamlara ilişkin açıklama
10 Eylül 2020 15:48
|Dışişlerinden Macron açıklaması: Gerginliği teşvik ediyor
10 Eylül 2020 15:18
|İYİ Partili Türkkan: KYK borçları yeniden yapılandırılsın
10 Eylül 2020 15:03
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
10 Eylül 2020 14:23
|Suriye Milli Ordusu saflarını 1000 yeni askerle güçlendirdi
10 Eylül 2020 13:00