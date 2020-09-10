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Türkiye-Yunanistan arasındaki teknik toplantı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO karargahındaki teknik toplantının tamamlandığı bildirildi.
 10 Eylül 2020 19:16
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Türkiye-Yunanistan arasındaki teknik toplantı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen ve NATO Askeri Komite Başkanlığınca bugüne ertelenen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında yapıldı.

Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Müteakip toplantının gelecek günlerde günlerde icra edilmesinin planlandığı açıklandı.

Memurlar.Net
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