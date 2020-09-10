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Bingöl'de görevli Mehmetçik Suriye'ye uğurlandı

Bingöl'de görevli Mehmetçik, bölgede personel değişimi için Suriye'ye uğurlandı.
 10 Eylül 2020 19:45
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Bingöl'de görevli Mehmetçik Suriye'ye uğurlandı

Bingöl'de görevli Mehmetçik, bölgede personel değişimi için Suriye'ye uğurlandı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde görevli bulunan birlikleri değiştirmek üzere görevlendirilen Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Mehmetçik için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan Mehmetçik, Bingöl Havalimanından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla bölgeye hareket etti.
Anadolu Ajansı
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