Bu ilde otostop yapmak yasaklandı
|10 Eylül 2020 19:48
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Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentte otostop yapmak ve yapanı almanın yasaklandığını bildirdi.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantinada olan bazı vatandaşların otostop yaparken yakalandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Şehirlerarası ulaşımda istenilen HES kodunu devreden çıkartarak salgının yayılmasını hızlandırdığı için Gaziantep genelinde otostop yapmak ve yapanı almak yasaklanmıştır. İhlal edenlere 3 bin 150 lira ceza verilecektir."
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