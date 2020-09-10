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Bu ilde otostop yapmak yasaklandı

 10 Eylül 2020 19:48
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Bu ilde otostop yapmak yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentte otostop yapmak ve yapanı almanın yasaklandığını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantinada olan bazı vatandaşların otostop yaparken yakalandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehirlerarası ulaşımda istenilen HES kodunu devreden çıkartarak salgının yayılmasını hızlandırdığı için Gaziantep genelinde otostop yapmak ve yapanı almak yasaklanmıştır. İhlal edenlere 3 bin 150 lira ceza verilecektir."
Anadolu Ajansı
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