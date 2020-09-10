1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Bilim insanları: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir

ABD'li bilim insanları, vücuda sızan az sayıda patojenin neden olduğu enfeksiyonların bağışıklık oluşturabileceğini ve buna göre de maskelerin bazı insanlarda kaba bir aşı etkisi yapabileceğini iddia ediyor.
 10 Eylül 2020 20:14
Yazdır
Bilim insanları: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir

ABD'de bilim insanları yüz maskelerinin toplu kullanımının koronavirüse(Covid-19) karşı bir tür ham 'aşı' görevi görebileceğini iddia etti. İnsanlardan, nefesten yayılan damlacıkları yakalamak ve virüsü farkında olmadan yayma riskini azaltmak için maske takmaları istendiği ifade edilirken; nüfusun büyük bir kısmı tarafından giyilen maskelerin, özellikle cerrahi ve kumaş olanların mükemmel olmadığı ve bazı viral partiküllerin kullanıcının hava yollarına girmesine izin verdiği belirtildi.

'İDDİANIN KESİN OLARAK KANITLANMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Uzmanlar, insanları bu şekilde tekrar tekrar küçük miktarlarda Covid-19'a maruz bırakmanın vücutlarını virüsü tanıma ve virüsle mücadele etme konusunda eğitme olasılığı olduğunu böylece insanların bağışıklık kazanabileceğini öne sürüyor. Bu kanıtlanmamış olduğu ifade edilen iddianın, New England Journal of Medicine akademik dergisinde yayımlandığı belirtildi. Bu iddianın kesin olarak kanıtlanmasının mümkün olmadığı çünkü bunun için maskeli ve maskesiz kişilerin klinik deneylerde virüse maruz bırakılması gerektiği ve bunun da etik olmadığı ifade edildi.

Maskelerin Covid-19'a karşı bir miktar bağışıklık sağlayabileceği fikrinin, asırlık bir aşılama tekniği olan 'variolasyon' (aşılama) teorisine dayandığı ifade edildi. 'Variolasyon'un, yeniden enfekte olmayı önleyen koruyucu bağışıklık tepkisi oluşturmak için düşük dozlarda bir patojenle insanları kasıtlı olarak enfekte etme uygulaması olduğu belirtildi. Tartışmalı tekniğin, tarih boyunca insanları çiçek hastalığına karşı aşılamak için kullanıldığı, ancak sonunda onları daha güvenli hale getirmek için zayıflatılmış virüs formları kullanan modern aşılarla değiştirildiği aktarıldı. Kaliforniya Üniversitesi uzmanları bulaşıcı hastalık doktoru olan Dr.Monica Gandhi ve epidemiyolog Profesör George Rutherford yüz maskelerinin 'variolasyon' gibi çalışabileceğine inanıyor. Ghandi'nin, "Virüsü kapabilir ama asemptomatik olabilirsiniz. Yani, asemptomatik enfeksiyon oranlarını maskerlerle artırabilirseniz, belki bu popülasyonu aşılamanın (variolation) bir yolunu bulabilirsiniz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

ARAŞTIRMACILAR İNSANLARA ÖNLEMLERE UYMAYA DEVAM ETME ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bu iddianın arkasındaki bilim insanları, insanların önlemlere karşı kayıtsız kalmaması ve bağışıklık kazanmak için virüsü kasıtlı olarak yakalamaya çalışmaması gerektiğinin altını çizdi. Araştırmacılar, iddialarının Covid-19 hakkında henüz kanıtlanmamış iki geniş varsayımda bulunduğunu kabul ediyor.

ELEŞTİRMENLER İDDİAYI REDDEDEREK UYARDI

Eleştirmenlerin, insanların önlemlere kayıtsız kalması ve gereksiz riskler alması durumunda tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulundukları bu iddiayı reddettikleri belirtildi. İddianın yer aldığı makalenin yazarları arasında olmayan Arizona'da bulunan bulaşıcı hastalık epidemiyologu Saskia Popescu'nun "Bu teoriyi destekleyebileceğimiz kadar veri yok. İnsanların sosyal mesafeye uyma, el hijyenine dikkat etme ve kalabalık ortamlarda bulunmama gibi diğer tüm korunma stratejilerini takip etmelerini istiyoruz" dediği belirtildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DSÖ: Kovid-19 aşı sonuçları yıl sonunda ortaya çıkacak
10 Eylül 2020 19:53		 Kovid-19 için 35 aşı adayı, insanlar üzerinde deneniyor
10 Eylül 2020 19:49
Kılıçdaroğlu'nun avukatı da koronavirüse yakalandı
09 Eylül 2020 22:10		 Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19'u yendi
09 Eylül 2020 20:12
Vaka sayısı düne göre az da olsa azaldı
09 Eylül 2020 19:10		 Sinop'ta bir kaymakam koronavirüse yakalandı
08 Eylül 2020 23:37
Pandemi tedbirleri kapsamında bu yasak ilk kez alındı
08 Eylül 2020 22:12		 Dr. Ahmet Güzelçiçek: Bedenim evde, ruhum hastanedeydi
08 Eylül 2020 20:28
Test sayısı 110 bin, yeni vaka sayısı 1.761
08 Eylül 2020 19:24		 Covid-19 önlemleri bu ilde yeni vaka sayılarını azalttı
07 Eylül 2020 20:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:47 - Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak20:37 - Maskeler nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı20:30 - Ayasofya dahil 5 önemli tarihi yapı Kandilli'de izleniyor20:28 - Evlilik sitelerinde dolandırıcılık uyarısı; şikayet etmiyorlar20:26 - FETÖ'den aranan mahrem imam saklandığı evde yakalandı20:14 - Bilim insanları: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir
20:11 - Vaka sayıları açıklandı. Aktif hastaları yaş ortalaması 4220:06 - Öğretmenler, öğrencileri ile sağlıklı iletişim kurmalı19:58 - Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı19:53 - DSÖ: Kovid-19 aşı sonuçları yıl sonunda ortaya çıkacak19:49 - Kovid-19 için 35 aşı adayı, insanlar üzerinde deneniyor19:48 - Bu ilde otostop yapmak yasaklandı
19:46 - Biberleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya ceza19:45 - Bingöl'de görevli Mehmetçik Suriye'ye uğurlandı19:19 - Bakan Koca: Vaka sayımızda yüzde 100'e varan artış var19:16 - Türkiye-Yunanistan arasındaki teknik toplantı tamamlandı19:04 - Çavuşoğlu: Yunanistan, Türkiye ile diyaloğa hazır değil
18:56 - İdlib şehidi Tuğgeneral Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Soylu'dan görevden alınan kaymakamlara ilişkin açıklama
KPSS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih netleşti
Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı
26 yaşındaki tıp öğrencisi koronadan hayatını kaybetti
Vatandaş işine nasıl gidecek?
Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı
Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 2
miha zajc 1
ölüm sayısını sıfırın altına indirmeliyiz 1
12.09.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
9 eylül 2
günlük kirası 216 bin tl olan helikopter 2
ele verir öğüdü kendi keser söğüdü 1
normalleşme sürecini çok yanlış anladık 1
iyi insanlar biriktirmek 1
80 yaşındaki covid'li teyzenin 5 düğüne gitmesi 1
SON İLANLAR
Güzelyurt Belediyesi Memur Alacak-İlan güncellendi
Göynük Belediyesi 2 İtfaiye Eri Alacak
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam