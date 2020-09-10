FETÖ'den aranan mahrem imam saklandığı evde yakalandı
Hakkında 5 yıldır arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi Trabzon'da yakalandı.
|10 Eylül 2020 20:26
|Yazdır
Hakkında 5 yıldır arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi Trabzon'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY üyesi ByLock kullanıcısı, mahrem imam N.Ç'nin bir ilçedeki evde sakladığını belirledi.
N.Ç, eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
10 Eylül 2020 16:37
|PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşine 'terör örgütü üyeliği'nden hapis
10 Eylül 2020 15:52
|FETÖ adına toplanan paraları aklayan 39 şüpheli yakalandı
10 Eylül 2020 15:32
|Reyhanlı saldırısı sorumlularından terörist Bayat, adliyeye sevk edildi
10 Eylül 2020 14:59
|Muvazzaf askerler dahil 43 kişi FETÖ'den tutuklandı
10 Eylül 2020 13:32
|Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasında mütalaa
10 Eylül 2020 12:43
|Aktif görevde bulunan polis ve öğretmen dahil 22 FETÖ gözaltısı
10 Eylül 2020 08:20
|İzmit'te, MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
10 Eylül 2020 01:39
|Yakalama kararı olan FETÖ üyesi öğretmen yakalandı
09 Eylül 2020 17:36
|FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri mahrem imamına hapis
09 Eylül 2020 16:09