Binali Yıldırım ve eşinin ilaç tedavileri tamamlandı
|10 Eylül 2020 21:07
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Binali Yıldırım ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması gündeme bomba gibi düştü. Hastanedeki gerekli işlemlerin ardından evlerine gönderilen çiftin ilaç tedavilerinin tamamlandığı öğrenildi.
BİNALİ YILDIRIM HAFİF ATLATMIŞ
Evlerinde karantina altında kalmaya devam edecek Yıldırım ve eşinin bu süreçte en çok torunlarını özlediği öğrenildi. Süreçle ilgili bilgi veren Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Semiha Hanım ilk gün halsizlik yaşayıp ateşlenmiş. Binali Bey daha hafif atlatmış" ifadelerini kulandı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda koronaya yakalandıklarını şu sözlerler duyurmuştu: "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."
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