Darbeci albaydan 'Bu maç burada bitmez' tehdidi
|10 Eylül 2020 21:10
|Yazdır
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.
Hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski kurmay albay Ali Durmuş, dün başladığı esasa ilişkin savunmasını tamamladı.
Durmuş, Akıncı Üssü lojman nizamiyesinin önünde darbecilerce şehit edilen vatandaşların otopsi raporlarında eksiklikler olduğunu, ölümlerine neden olan ateşli silahların balistik incelemesinin yapılmadığını söyledi.
Soruşturmanın eksik yapılması nedeniyle sivillerin kimler tarafından vurulduğunun anlaşılmadığını iddia eden Durmuş, bu nedenle ölümlerden sorumlu tutulamayacaklarını savundu.
Darbe girişimine karşı mücadele veren sivillerin yanı sıra bazı üst düzey askerleri hedef alan Durmuş, bunların 15 Temmuz'u önceden bildiğini ileri sürdü.
Darbe girişiminin karanlıkta kalan yönlerinin olduğunu, bunlardan birinin kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından etkisiz hale getirilen darbeci tuğgeneral Semih Terzi'nin ölümü olduğunu öne süren Durmuş, "Terzi vurulduktan sonra hastaneye götürülüyor. Ertesi gün yatağında oturuyor ve konuşuyor sonra şehit ediliyor." iddiasında bulundu.
Savunması boyunca mahkeme heyeti ve duruşma savcısına ağır eleştiriler yönelten sanık Durmuş, müşteki avukatları ile darbe girişimi yargılamalarını yapan hakimlerin yakın zamanda yargılanacaklarını savunarak, "Bu maç burada bitmez, son gülen iyi güler." ifadelerini kullandı.
Durmuş, Vedat Türkali'nin "İstanbul" şiirini okuyarak savunmasını tamamladı.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Reyhanlı saldırısı sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı
10 Eylül 2020 21:36
|FETÖ'den aranan mahrem imam saklandığı evde yakalandı
10 Eylül 2020 20:26
|FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
10 Eylül 2020 16:37
|PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşine 'terör örgütü üyeliği'nden hapis
10 Eylül 2020 15:52
|FETÖ adına toplanan paraları aklayan 39 şüpheli yakalandı
10 Eylül 2020 15:32
|Reyhanlı saldırısı sorumlularından terörist Bayat, adliyeye sevk edildi
10 Eylül 2020 14:59
|Muvazzaf askerler dahil 43 kişi FETÖ'den tutuklandı
10 Eylül 2020 13:32
|Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasında mütalaa
10 Eylül 2020 12:43
|Aktif görevde bulunan polis ve öğretmen dahil 22 FETÖ gözaltısı
10 Eylül 2020 08:20
|İzmit'te, MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
10 Eylül 2020 01:39