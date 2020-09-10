1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomobilin sıkıştırdığı polis otosu kaza yaptı: 2 yaralı

Ankara'da bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan polis otomobili, bariyere çarptı. 2 polisin yaralandığı kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsü ise yakalanarak gözaltına alındı.
 10 Eylül 2020 21:12
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kaza, gece saatlerinde Ankra'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Keçiören yönüne giden Gökmen P. (21) yönetimindeki 06 CIP 49 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde seyreden ve içerisinde 2 polis memurunun bulunduğu 06 A 5791 plakalı polis otomobilini sıkıştırdı. Polis otomobilinin sürücüsü, sıkıştıran otomobilden kaçmak için manevra yaptığı sırada araç bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bir süre savrulan polis otomobili, dönerek ters istikamette durdu. Kazada araçta bulunan 2 memur yaralanırken, Gökmen P. ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 polis, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 polisin de yarasının ağır olmadığı belirlendi.

Kazaya yol açan ve olay yerinden kaçan otomobilin plakası ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilip, aracın kaçtığı istikamet belirlendi. Yapılan araştırma sonucu kazaya yol açan otomobil Pursaklar ilçesinde yakalandı. Otomobil sürücüsü Gökmen P. ise gözaltına alındı.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tren çarptı, o anlar görüntülendi! 'Fark etmedim'
10 Eylül 2020 22:02		 Vefat eden müdürün eşi, Pervin Töre'yle ilgili iddiaları doğruladı
10 Eylül 2020 21:32
Evlilik sitelerinde dolandırıcılık uyarısı; şikayet etmiyorlar
10 Eylül 2020 20:28		 3.9 milyon TL'lik dolandırıcılığı tapu memuru durdurdu
10 Eylül 2020 18:35
İnternet üzerinden akıl almaz yemek dolandırıcılığı
10 Eylül 2020 16:49		 İstanbul Bilişim'in konkordato davası başladı
10 Eylül 2020 15:54
Adana Büyükşehir Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi
10 Eylül 2020 15:45		 Annesi, babası tarafından öldürülen çocuk anneannesinin soyadını kullanacak
10 Eylül 2020 15:24
Vali açıkladı: Karantinayı ihlal eden 60 kişiye suç duyurusu
10 Eylül 2020 13:57		 Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı
10 Eylül 2020 13:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Görevi başında hayatını kaybeden askere son görev22:19 - Fedakar öğretmenler okullarını eğitime hazırlıyor22:17 - Beşiktaş Belediyesi işçileri pandemi sürecinde işten çıkardı22:13 - İnternet üzerinden akıl almaz yemek dolandırıcılığı22:08 - Türkiye'den Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki22:02 - Tren çarptı, o anlar görüntülendi! 'Fark etmedim'
22:00 - Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza21:36 - Reyhanlı saldırısı sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı21:34 - Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama21:32 - MSB, Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı21:32 - Vefat eden müdürün eşi, Pervin Töre'yle ilgili iddiaları doğruladı21:20 - Karantinada olması gerekirken çay ocağında yakalandı
21:18 - Bu ilde ana cadde ve sahillerde sigara içmek yasaklandı21:12 - Otomobilin sıkıştırdığı polis otosu kaza yaptı: 2 yaralı21:10 - Darbeci albaydan 'Bu maç burada bitmez' tehdidi21:07 - Binali Yıldırım ve eşinin ilaç tedavileri tamamlandı20:47 - Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak
20:37 - Maskeler nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Soylu'dan görevden alınan kaymakamlara ilişkin açıklama
ÖSYM, 2020 KPSS soru ve cevaplarını, ne zaman yayınlayacağını açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı
Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak
8 üniversite güz döneminde uzaktan eğitim kararı aldı
26 yaşındaki tıp öğrencisi koronadan hayatını kaybetti
Vaka sayıları açıklandı. Aktif hastaları yaş ortalaması 42
Vatandaş işine nasıl gidecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
edinson cavani 2
9 eylül 2
josef de souza 1
normalleşme sürecini çok yanlış anladık 1
WhatsApp 1
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 1
önsezi 1
günlük kirası 216 bin tl olan helikopter 2
Binali Yıldırım 1
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
SON İLANLAR
Güzelyurt Belediyesi Memur Alacak-İlan güncellendi
Göynük Belediyesi 2 İtfaiye Eri Alacak
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam