Bu ilde ana cadde ve sahillerde sigara içmek yasaklandı

Ordu İl merkezinde Ordu Valisi Vali Tuncay Sonel'in, ilçelerde ise kaymakamların başkanlığında, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Lokanta, kafe, restorant, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri gibi alanlara yapılan denetimlerde, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarı yapıldı.

KYK yurtlarında karantina kararı

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pozitif vaka ile temaslıların karantina süresini evlerinde geçirmek zorunda olduklarının altını çizen Ordu Valisi Tuncay Sonel, alınan kurallara uymayan vatandaşların KYK yurtlarında karantinaya alınacağını, masraflarında kendilerinden tahsil edileceğini kaydetti.

Fidangör Caddesi olarak anılan Sırrıpaşa, Süleyman Felek, İsmetpaşa Caddeleri ile sahil bandında sigara içmeyi yasakladıklarını belirten Sonel, "Vatandaşlarımız bugün itibariyle artık maskesini takacak, mesafeye, temizliğe dikkat edecek. Maskesini indirip sigara içmeyecek, hem kendisine hem çevresine zarar vermeyecek" dedi.

65 yaş ve üstüne sokak kısıtlaması

65 yaş ve üstü vatandaşların sabah 10:00 ile akşam 22:00 arasında sokağa çıkabileceklerini ifade eden Sonel, "65 yaşındaki kıymetli büyüklerimiz dışarıda işleri varsa yine maske, sosyal mesafe ve temizliğe ve alınan saatlere riayet ederek sokağa çıkabilecekler" diye konuştu.

Taziye çadırı kurulmayacak

Cenazelerde taziye çadırları kurulmaması gerektiğine de vurgu yapan Sonel şunları söyledi: "Taziye çadırları yerine dua okuyalım, telefonla taziye dileyelim. İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda düğün salonlarında düğünler 1 saatle sınırlandırıldı. Sayın cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımızca alınan tedbirlere Ordu'muzun 19 ilçesi olarak titizlikle uyacağız."