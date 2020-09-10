1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Karantinada olması gerekirken çay ocağında yakalandı

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan kişi, Erzincan'da, bir çay ocağında çalışırken yakalandı.
 10 Eylül 2020 21:20
Yazdır
Karantinada olması gerekirken çay ocağında yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, market, spor salonu, cami, kuaför, nikah töreni, çay bahçesi ve pazar yerleri gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu birçok yerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, COVID-19 karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye, toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Cezai işlem uygulananlardan S.E'nin, Erzurum'da COVID-19 testi pozitif çıktığı için karantinada olması gerekirken, Erzincan'da bir çay ocağında çalışırken yakalandığı ifade edildi.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza
10 Eylül 2020 22:00		 Bu ilde ana cadde ve sahillerde sigara içmek yasaklandı
10 Eylül 2020 21:18
Bilim insanları: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir
10 Eylül 2020 20:14		 DSÖ: Kovid-19 aşı sonuçları yıl sonunda ortaya çıkacak
10 Eylül 2020 19:53
Kovid-19 için 35 aşı adayı, insanlar üzerinde deneniyor
10 Eylül 2020 19:49		 Kılıçdaroğlu'nun avukatı da koronavirüse yakalandı
09 Eylül 2020 22:10
Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19'u yendi
09 Eylül 2020 20:12		 Vaka sayısı düne göre az da olsa azaldı
09 Eylül 2020 19:10
Sinop'ta bir kaymakam koronavirüse yakalandı
08 Eylül 2020 23:37		 Pandemi tedbirleri kapsamında bu yasak ilk kez alındı
08 Eylül 2020 22:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Görevi başında hayatını kaybeden askere son görev22:19 - Fedakar öğretmenler okullarını eğitime hazırlıyor22:17 - Beşiktaş Belediyesi işçileri pandemi sürecinde işten çıkardı22:13 - İnternet üzerinden akıl almaz yemek dolandırıcılığı22:08 - Türkiye'den Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki22:02 - Tren çarptı, o anlar görüntülendi! 'Fark etmedim'
22:00 - Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza21:36 - Reyhanlı saldırısı sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı21:34 - Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama21:32 - MSB, Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı21:32 - Vefat eden müdürün eşi, Pervin Töre'yle ilgili iddiaları doğruladı21:20 - Karantinada olması gerekirken çay ocağında yakalandı
21:18 - Bu ilde ana cadde ve sahillerde sigara içmek yasaklandı21:12 - Otomobilin sıkıştırdığı polis otosu kaza yaptı: 2 yaralı21:10 - Darbeci albaydan 'Bu maç burada bitmez' tehdidi21:07 - Binali Yıldırım ve eşinin ilaç tedavileri tamamlandı20:47 - Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak
20:37 - Maskeler nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Soylu'dan görevden alınan kaymakamlara ilişkin açıklama
ÖSYM, 2020 KPSS soru ve cevaplarını, ne zaman yayınlayacağını açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı
Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak
8 üniversite güz döneminde uzaktan eğitim kararı aldı
26 yaşındaki tıp öğrencisi koronadan hayatını kaybetti
Vaka sayıları açıklandı. Aktif hastaları yaş ortalaması 42
Vatandaş işine nasıl gidecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyanın çivisinin çıkması 1
josef de souza 1
dünyanın en saçma binası 1
önsezi 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 2
12.09.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
edinson cavani 2
mehmet ceyhan 1
waffle 1
Aleksandar Kolarov 1
SON İLANLAR
Güzelyurt Belediyesi Memur Alacak-İlan güncellendi
Göynük Belediyesi 2 İtfaiye Eri Alacak
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam