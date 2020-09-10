MSB, Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı
|10 Eylül 2020 21:32
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı.
MSB'den yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin başarıyla devam ettiği belirtildi.
Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğraflar paylaştı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/Fmmc1HETBkT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2020
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