1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tren çarptı, o anlar görüntülendi! 'Fark etmedim'

Zonguldak'ta hemzemin geçitten geçmek isteyen Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin'in aracına tren çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
 10 Eylül 2020 22:02
Yazdır
Tren çarptı, o anlar görüntülendi! 'Fark etmedim'

Zonguldak'ta hemzemin geçitten geçmek isteyen Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin'in aracına tren çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen günlerde Çaydamar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin'e ait araç, hemzemin geçitten geçmeye çalıştı. Bu sırada trenin çarptığı araç savrulurken, kazada şans eseri Yesari Sezgin yara almadı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sezgin, önünde duran minibüsün yolcu indirdiğini düşünerek yanından geçtiğini ve treni fark etmediğini belirterek, "Verilmiş sadakamız varmış. Allah korudu. Dalgınlıkla meydana gelen bir kaza" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vefat eden müdürün eşi, Pervin Töre'yle ilgili iddiaları doğruladı
10 Eylül 2020 21:32		 Otomobilin sıkıştırdığı polis otosu kaza yaptı: 2 yaralı
10 Eylül 2020 21:12
Evlilik sitelerinde dolandırıcılık uyarısı; şikayet etmiyorlar
10 Eylül 2020 20:28		 3.9 milyon TL'lik dolandırıcılığı tapu memuru durdurdu
10 Eylül 2020 18:35
İnternet üzerinden akıl almaz yemek dolandırıcılığı
10 Eylül 2020 16:49		 İstanbul Bilişim'in konkordato davası başladı
10 Eylül 2020 15:54
Adana Büyükşehir Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi
10 Eylül 2020 15:45		 Annesi, babası tarafından öldürülen çocuk anneannesinin soyadını kullanacak
10 Eylül 2020 15:24
Vali açıkladı: Karantinayı ihlal eden 60 kişiye suç duyurusu
10 Eylül 2020 13:57		 Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı
10 Eylül 2020 13:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Görevi başında hayatını kaybeden askere son görev22:19 - Fedakar öğretmenler okullarını eğitime hazırlıyor22:17 - Beşiktaş Belediyesi işçileri pandemi sürecinde işten çıkardı22:13 - İnternet üzerinden akıl almaz yemek dolandırıcılığı22:08 - Türkiye'den Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki22:02 - Tren çarptı, o anlar görüntülendi! 'Fark etmedim'
22:00 - Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza21:36 - Reyhanlı saldırısı sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı21:34 - Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama21:32 - MSB, Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı21:32 - Vefat eden müdürün eşi, Pervin Töre'yle ilgili iddiaları doğruladı21:20 - Karantinada olması gerekirken çay ocağında yakalandı
21:18 - Bu ilde ana cadde ve sahillerde sigara içmek yasaklandı21:12 - Otomobilin sıkıştırdığı polis otosu kaza yaptı: 2 yaralı21:10 - Darbeci albaydan 'Bu maç burada bitmez' tehdidi21:07 - Binali Yıldırım ve eşinin ilaç tedavileri tamamlandı20:47 - Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak
20:37 - Maskeler nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Soylu'dan görevden alınan kaymakamlara ilişkin açıklama
ÖSYM, 2020 KPSS soru ve cevaplarını, ne zaman yayınlayacağını açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı
Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak
8 üniversite güz döneminde uzaktan eğitim kararı aldı
26 yaşındaki tıp öğrencisi koronadan hayatını kaybetti
Vaka sayıları açıklandı. Aktif hastaları yaş ortalaması 42
Vatandaş işine nasıl gidecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ele verir öğüdü kendi keser söğüdü 1
önsezi 1
dünyanın en saçma binası 1
üniversitelilerin 18 eylül'de sokağa çıkması 1
iyi insanlar biriktirmek 1
dünyanın çivisinin çıkması 1
ülke genelinde maske zorunluluğu getirilmesi 1
çekimser 1
ne kadar acımasız olursam o kadar iyi oluyor 1
gülme krizi 1
SON İLANLAR
Güzelyurt Belediyesi Memur Alacak-İlan güncellendi
Göynük Belediyesi 2 İtfaiye Eri Alacak
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam