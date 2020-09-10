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Tren çarptı, o anlar görüntülendi! 'Fark etmedim'
Zonguldak'ta hemzemin geçitten geçmek isteyen Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin'in aracına tren çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
|10 Eylül 2020 22:02
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Zonguldak'ta hemzemin geçitten geçmek isteyen Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin'in aracına tren çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, geçen günlerde Çaydamar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin'e ait araç, hemzemin geçitten geçmeye çalıştı. Bu sırada trenin çarptığı araç savrulurken, kazada şans eseri Yesari Sezgin yara almadı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Sezgin, önünde duran minibüsün yolcu indirdiğini düşünerek yanından geçtiğini ve treni fark etmediğini belirterek, "Verilmiş sadakamız varmış. Allah korudu. Dalgınlıkla meydana gelen bir kaza" dedi.
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