Türkiye'den Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
|10 Eylül 2020 22:08
|Yazdır
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup ırkçı barbarın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İsveç'in gösteri için başvuruda bulunan kişilere izin vermemesinin olumlu bir adım olarak görüldüğü kaydedilen açıklamada, "Ancak Danimarkalı ırkçı partiye mensup kişiler ve amaçları çok iyi bilindiği halde, provokatif eylemlerin engellenemediğini, bu hastalıklı kişilerin de bundan faydalanmaya devam ettiklerini üzülerek görmekteyiz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Maalesef basın, sanat ve ifade özgürlüğü kisvesi altında İskandinav ülkelerinde son yıllarda İslam'a karşı saygısızlığın yaygınlaştığı ve engellenemediği görülmektedir. Breivik ve Tarrant gibi ırkçılar erken aşamalarda tespit edilip durdurulmadıkça, bu tür eylemlerin tekrarı kaçınılmaz olacaktır. İsveç makamları ile ırkçılık ve İslam düşmanlığı vakalarının bulunduğu tüm ülkelerin gerek Avrupa kurumları çerçevesinde gerek ulusal boyutta bu illetle mücadelede tüm önlemleri almalarını bekliyoruz."
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyeleri İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde izinsiz bir eylemde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımlamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MSB, Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı
10 Eylül 2020 21:32
|Binali Yıldırım ve eşinin ilaç tedavileri tamamlandı
10 Eylül 2020 21:07
|Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak
10 Eylül 2020 20:47
|Vaka sayıları açıklandı. Aktif hastaları yaş ortalaması 42
10 Eylül 2020 20:11
|Bakan Koca: Vaka sayımızda yüzde 100'e varan artış var
10 Eylül 2020 19:19
|Türkiye-Yunanistan arasındaki teknik toplantı tamamlandı
10 Eylül 2020 19:16
|Çavuşoğlu: Yunanistan, Türkiye ile diyaloğa hazır değil
10 Eylül 2020 19:04
|Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı
10 Eylül 2020 17:51
|Soylu'dan görevden alınan kaymakamlara ilişkin açıklama
10 Eylül 2020 15:48
|Dışişlerinden Macron açıklaması: Gerginliği teşvik ediyor
10 Eylül 2020 15:18