Görevi başında hayatını kaybeden askere son görev
|10 Eylül 2020 22:21
|Yazdır
Vatani görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden İs. Er Cansın Burak Akıncı, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun nüfusuna kayıtlı İs. Er Cansın Burak Akıncı (25), vatani görevini yapmakta olduğu Kıbrıs'ta tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Beyin tümörü tedavisi gördüğü öğrenilen Akıncı'nın İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber verildi. Hanım ve Hasan Akıncı çiftinin iki çocuğundan biri olan Cansın Burak Akıncı'nın naaşı, memleketi Samsun'a getirildi. Bugün öğle namazını müteakip Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Akıncı, Derecik Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, gencin yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Beşiktaş Belediyesi işçileri pandemi sürecinde işten çıkardı
10 Eylül 2020 22:17
|İnternet üzerinden akıl almaz yemek dolandırıcılığı
10 Eylül 2020 22:13
|Karantinada olması gerekirken çay ocağında yakalandı
10 Eylül 2020 21:20
|Maskeler nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı
10 Eylül 2020 20:37
|Bilim insanları: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir
10 Eylül 2020 20:14
|Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
10 Eylül 2020 19:58
|İdlib şehidi Tuğgeneral Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
10 Eylül 2020 18:56
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 25 Eylül'de KKTC'ye yeniden su verilecek
10 Eylül 2020 18:07
|Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı
10 Eylül 2020 17:03
|DSÖ Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisi açıldı
10 Eylül 2020 16:19