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İstanbul'da, izolasyon süresini ihlal eden 526 kişiye ceza

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması bulunanlardan 14 günlük evde izolasyon süresini ihlal eden 526 kişiye işlem yapıldığını bildirdi.
 10 Eylül 2020 22:47
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu belirterek, ortalama filyasyon süresini de 16'dan 15 saate düşürdüklerini kaydetti.

Bugüne kadar test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması bulunanlardan 14 günlük evde izolasyon süresini ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, paylaşımında, Sağlık Bakanlığının filyasyonun ne olduğu ve nasıl uygulandığına ilişkin videosuna da yer verdi.
Anadolu Ajansı
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