İletişim Başkanı Altun'dan, 'Macron' için 'atanamayan Napolyon' nitelemesi
|10 Eylül 2020 23:02
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'ye yönelik söylemlerine ilişkin, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım?" dedi.
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik söylemlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Altun, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" ifadelerini kullandı.
Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım?Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 10, 2020
De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu?
Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu?
Yoksa Akdeniz seferine çıkan atanamayan Napolyon mu?
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