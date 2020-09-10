Bakan Koca'dan, 1500 kişilik düğün yemeği veren vekile mesaj

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlunun pandemi önlemlerini esneten kalabalık nikah töreni tartışma yaratmış, 1500 kişinin katıldığı yemekli nikah sosyal medyada tepki toplamıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerinin sağlık müdürleriyle görüştü. Bu görüşmenin ardından Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu.

"Herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor"

Bakan Koca, özellikle salgının yaşandığı bu dönemde herkesin tedbirlere uymasını istedi.

Hiç kimsenin salgınla mücadelede dışarıda kalmaya hakkının olamayacağını vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Özellikle sorumluluk sahibi olan kişilerin, bu milletvekili de olabilir, bürokrat da olabilir, yönetici de olabilir, sorumluluk sahibi olan kişilerin daha ciddi anlamda sorumluluğun gereğini yapabiliyor olması gerektiğini düşünüyorum. İnsandan insana geçen salgını giderek daha da artırabilecek olan mekanların, ortamların oluşturulmaması, bu noktada vatandaşımıza sorumluluk sahibi olan kişilerin daha çok örnek olması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu anlamda herkesin üzerine düşen sorumluluğun gereğini yaparak bu salgınla mücadelede yer alması gerektiği kanaatindeyim."