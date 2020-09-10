1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taksitle aldığı koyunlarla, sürüsünü 5 katına çıkardı

Şehrin stresinden uzaklaşmak için taksitle 30 koyun alarak köyüne dönen genç, sürüsündeki hayvan sayısını 1,5 yılda 180'e yükseltti.
 10 Eylül 2020 23:39
Yazdır
Taksitle aldığı koyunlarla, sürüsünü 5 katına çıkardı

Bayburtlu Bilal Acar, şehrin stresinden uzaklaşmak için 30 koyun alarak yerleştiği köyünde 1,5 yılda 180 koyunluk sürünün sahibi oldu.

Şehir merkezinde faaliyet gösteren özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Bilal Acar (25), doğup büyüdüğü merkeze bağlı Gez köyüne dönerek burada yaşamaya karar verdi.

Ailesinin ilk etapta bu kararını desteklememesine rağmen arkadaşından 9 taksitle Merinos cinsi 30 damızlık koyun alan Acar, yaklaşık 1,5 yılda koyunların sayısını 180'e çıkardı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Acar, müşterilerle buradan iletişime geçerek küçükbaş hayvan satışı yapıyor.

"Amacım zengin olmak değil, köyde ailemle huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmek"

Bilal Acar, AA muhabirine, bir anda köyüne dönerek koyun yetiştirmeye karar verdiğini anlattı.

Çeşitli kurumlarda uzun yıllar yönetici olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrılan babasının bu kararına karşı çıktığını aktaran Acar, bir süre onu ikna etmek için uğraştığını belirtti.

Acar, babasını ikna ettikten sonra bir arkadaşından taksitle Merinos cinsi 30 anaç koyun aldığını ve işe bu şekilde başladığını söyledi.

Sürüyü oluşturduktan 3-5 ay sonra koyunların doğum yapmaya başladığını dile getiren Acar, "Allah'a şükürler olsun koyunlarımız hep ikiz, üçüz doğurdu. Babam koyunların çift doğurmaya başladığını görünce bana, 'Biraz daha koyun alalım, işi büyütelim.' dedi ve artık ailecek bu işi yapmaya odaklandık." diye konuştu.

Evli ve bir çocuk babası olan Acar, amacının zengin olmak değil, köyde ailesiyle beraber huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmek olduğunun altını çizdi.

Sürü 180 koyuna ulaşınca yeni bir yer yapmaya karar verdiklerini belirten Acar, şöyle devam etti:

"Koyunlarımızdan bir kısmını satarak ahırımızı yaptık. Şu anda 400 baş kapasiteli ahıra sahibiz. Köyde daha huzurlu, daha kaliteli bir hayat yaşayacağımızı düşünerek yola çıktık ve hayatımızın geri kalanını köyde geçirmeye karar verdik. Biz koyun işi ile zengin olmak değil, köy hayatında bir soba tüttürmek istiyoruz. Doğup büyüdüğümüz köyü şenlendirmek amacındayız."

Arkadaşlarım bana, 'Koyun işini bırak, altına yatırım yap; dolar, avro şu kadar oldu.' gibi çok söylemde bulundular. Ama ben böyle bir yola baş koydum. Altına, dövize yatırım yapmadım, parayı koyuna yatırdım ve daha kazançlı çıktım."

Her işin bir zorluğu olduğuna dikkati çeken Acar, "Bu iş de öyle. Sabır gerektiriyor, pes etmemek gerekiyor. Sabah çok erken kalktığımız zamanlar oluyor. Doğum esnasında gece beklediğimiz vakitler oluyor yani bu işe tamamen gönülden bağlanıp sabretmek gerekiyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karadeniz manzaralı modern kütüphane ilgi görüyor
10 Eylül 2020 23:42		 Köy köy gezip öğrencilere telafi eğitimi veriyorlar
10 Eylül 2020 23:26
Görevi başında hayatını kaybeden askere son görev
10 Eylül 2020 22:21		 Beşiktaş Belediyesi işçileri pandemi sürecinde işten çıkardı
10 Eylül 2020 22:17
Karantinada olması gerekirken çay ocağında yakalandı
10 Eylül 2020 21:20		 Maskeler nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı
10 Eylül 2020 20:37
Bilim insanları: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir
10 Eylül 2020 20:14		 Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
10 Eylül 2020 19:58
İdlib şehidi Tuğgeneral Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
10 Eylül 2020 18:56		 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 25 Eylül'de KKTC'ye yeniden su verilecek
10 Eylül 2020 18:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:59 - Maskeyi katlayıp cebe koyanlara uyarı23:48 - Sağlıkçılar 'hastalar nefes alsınlar' diye mücadele ediyor23:46 - Türk doktorlar Özbekistan'ın korona mücadelesine destek oluyor23:42 - Karadeniz manzaralı modern kütüphane ilgi görüyor23:39 - Taksitle aldığı koyunlarla, sürüsünü 5 katına çıkardı23:26 - Bakan Koca'dan, 1500 kişilik düğün yemeği veren vekile mesaj
23:26 - Köy köy gezip öğrencilere telafi eğitimi veriyorlar23:20 - MİT'ten Ukrayna'da operasyon!23:02 - İletişim Başkanı Altun'dan, 'Macron' için 'atanamayan Napolyon' nitelemesi22:57 - Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye açıklaması22:49 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı22:47 - İstanbul'da, izolasyon süresini ihlal eden 526 kişiye ceza
22:42 - Sağlık ocağında dehşet! 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı22:40 - Ağrı Valisi, sözleşmeli öğretmenlerle bir araya geldi22:21 - Görevi başında hayatını kaybeden askere son görev22:19 - Fedakar öğretmenler okullarını eğitime hazırlıyor22:17 - Beşiktaş Belediyesi işçileri pandemi sürecinde işten çıkardı
22:08 - Türkiye'den Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
achraf hakimi 1
miha zajc 1
80 yaşındaki covid'li teyzenin 5 düğüne gitmesi 1
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 1
gülme krizi 1
iyi insanlar biriktirmek 1
ne kadar acımasız olursam o kadar iyi oluyor 1
veli taahhütnamesi 1
gece yarısından itibaren müzik yasağı 3
ele verir öğüdü kendi keser söğüdü 1
SON İLANLAR
Güzelyurt Belediyesi Memur Alacak-İlan güncellendi
Göynük Belediyesi 2 İtfaiye Eri Alacak
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam