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Türk doktorlar Özbekistan'ın korona mücadelesine destek oluyor

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 16 Türk doktor Özbekistan'ın yeni tip koronavirüsle mücadelesine destek amacıyla ülkenin çeşitli hastanelerinde çalışmalarını sürdürüyor.
 10 Eylül 2020 23:46
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Türk doktorlar Özbekistan'ın korona mücadelesine destek oluyor

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 16 Türk doktor Özbekistan'ın yeni tip koronavirüsle mücadelesine destek amacıyla ülkenin çeşitli hastanelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen ay sonunda Özbekistan'a gelen 9 uzman doktor, 6 yardımcı sağlık personeli ve 1 biomedikal mühendisinden oluşan Türk sağlık ekibi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Kovid-19 hastaları için inşa edilen 4 bin yataklı hastanenin yanı sıra ülkenin Fergana, Andican, Namangan, Semerkant ve Kaşkaderya vilayetlerindeki hastanelerde Özbek hastaları tedavi ediyor.

Çocuk doktoru, yoğun bakım, anestezi, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, acil bakım, dahiliye ve halk sağlığı uzmanlarından oluşan Türk doktorlar, ayrıca video konferans yöntemiyle katıldıkları toplantılarda Özbek meslektaşlarına bilgi ve tecrübelerini aktarıyor ve onların hastalığın tedavisine ilişkin sorularını yanıtlıyor.

"Amacımız, Türkiye'nin deneyimlerini Özbek meslektaşlarına aktarmak ve tecrübe paylaşmak"

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Mükerrem Altuntaş, AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Özbekistan'a iki ülke sağlık bakanlıklarınca ortaklaşa yürütülen çalışmalar çerçevesinde geldiklerini kaydetti.

"Amacımız, Özbekistan'ın Kovid-19'la mücadelesine katkı sağlamak, Özbek meslektaşlarımıza salgınla mücadele konusunda Türkiye'nin edindiği deneyimleri aktarmak." diyen Altuntaş, 28 Ağustos'tan bu yana ülkedeki Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği 10'a yakın hastanede inceleme ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Altuntaş, Özbekistan'ın koronavirüsle mücadeleye iyi bir hazırlık yaparak gereken önlemleri aldığını belirterek, bu çerçevede ülkede sadece Kovid-19 hastalarının tedavi edileceği hastanelerin kurulduğunu, ülkenin tüm illerinde karantina merkezleri oluşturulduğunu, mevcut spor salonu ve fuar alanlarının sağlık kurumlarına dönüştürüldüğünü vurguladı.

Kısa bir zamanda sadece Taşkent'te Kovid-19 hastalarının tedavi edileceği toplam 4 bin yataklı iki hastane kurulduğunu da anımsatan Altuntaş, "Özbekistan, Kovid-19'la mücadelede bölge ülkelerine örnek olacak şekilde yapılanmaya gitmiştir." ifadesini kullandı.

"Özbekistan, salgınla mücadelede Orta Asya'da örnek teşkil edecek"

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk hekimi olarak görev yapan Dr. Muhammed Furkan Bakkal da Taşkent'teki Kovid-19 hastaları için inşa edilen bir hastanede Özbek doktorlarla birlikte çocuk hastaların tedavisi için çalıştığını kaydetti.

Koronavirüs triaj ve karantina merkezlerini de ziyaret ederek, Özbek doktorlarla istişarelerde bulunduklarını, onların hastalığın tedavisine ilişkin sorularını yanıtladıklarını anlatan Bakkal, "Özbekistan Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek normalleşme sürecinde ülkedeki okulların açılması ve çocukların okula başlaması ile ilgili konularda da istişarede bulunduk." diye konuştu.

Bakkal, "Kovid-19'la mücadele konusunda iyi bir altyapı oluşturan kardeş ülke Özbekistan'ın salgın sürecini sıkıntısız atlatacağına ve Orta Asya coğrafyasındaki ülkelere örnek teşkil edeceğine inanıyorum." dedi.

Özbekistan'daki çalışmalarına 28 Ağustos'ta başlayan Türk doktorlar, hafta sonuna kadar ülkedeki çalışmalarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı
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