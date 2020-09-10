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Maskeyi katlayıp cebe koyanlara uyarı

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, "Maskeyi çıkartıp katlayıp cebimize koyduğumuz vakit, o artık bir tıbbi atıktır" dedi. Ertekin, tüm maskelerin tek kullanımlık olduğuna dikkat çekti.
 10 Eylül 2020 23:59
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Maskeyi katlayıp cebe koyanlara uyarı

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, maske kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Maskenin çıkartılıp katlanıp cebe konulduğu anda o maskenin tıbbi atık haline geldiğini söyleyen Ertekin, "Kullanılan maske ise çöp değil, dikkatinizi çekmek istiyorum, tıbbi atıktır" diye konuştu.

Kullanılan maskelerinde açık alanlara, sokağa atılmaması gerektiğine değinen Ertekin, açık alana atılan bir maskenin, Covid-19 hastası birinin kullandığı maske olduğunu düşünülmesi gerektiğini ve direkt olarak bulaşma sebebi olduğunu söyleyen Ertekin, "Tıbbi atık noktaları her yerde yok. Maskelerin tıbbi atık kutularına atılması lazım. Bunu henüz belediyeler geliştiremediler'' diyerek sözlerine şöyle devam etti:

MASKEDE 2 SAAT UYARISI

''Temiz bir elle, temiz kullandığımızı düşünürsek, yaklaşık iki saatin üzerinde bir maskeyi kullanmamız gerekir. Bunu yenilememiz lazım. Çünkü konuşuyoruz, nefes alıp veriyoruz, o esnada maske artık ıslanmaya başlıyor, o maske artık kullanımını tamamlamış oluyor, yeni maskeye geçmeniz gerekiyor. İkinci defa diye bir seçenek yok"

Herkesin maske takmasının önemli olduğuna da vurgu yapan Ertekin şöyle devam etti:

"Bir kişinin maske takması yeterli değil. Herkes taktığı taktirde virüs, yüzüne, gözüne, ağız ve burun mukozasına ulaşmamış olur. Bu bir avantaj. Kullanılan ürünlerde detay da önemli. Biliyorsunuz maske çok konuşuldu. Önce mecbur kılındı, sonra yasaklandı. Bir pazar oluştu bununla ilgili. Tabii ki zaruri bir ürün, keyfi bir ürün olsa, insanlar tercih etmeyecekti''

''MARKET BİLE MASKE SATIYOR''

Maske kullanım zorunluğu ile birlikte eczaneler dışında hemen hemen her yerde maske satıldığını belirten Ertekin, ''Üç katlı cerrahi maske diyorsunuz. Ne demek bu? Cerrahi bir ürün nerede bulunmalı. Ya medikalde, ya da eczanede bulunmalı. Eczane kanalına gelen bütün ürünlerin sertifikalarını sorguluyoruz. Eczanelerimizin ellerindeki ürünleri kullanmalarında, vatandaşlar daha güvenli bir şekilde tercih edebilirler. Dışarıda satılan ürünlerle ilgili bir yorum yapamıyorum. Çünkü dediğimiz gibi, en başta güvenlik esaslı bir ürünü kullanıyorsanız, işe yaramıyorsa anlamı yok. Bütün o önlemler boşa gitmiş oluyor"
İhlas Haber Ajansı
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