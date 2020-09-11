Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.
|11 Eylül 2020 00:35
|Yazdır
Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Karadeniz manzaralı modern kütüphane ilgi görüyor
10 Eylül 2020 23:42
|Taksitle aldığı koyunlarla, sürüsünü 5 katına çıkardı
10 Eylül 2020 23:39
|Köy köy gezip öğrencilere telafi eğitimi veriyorlar
10 Eylül 2020 23:26
|Görevi başında hayatını kaybeden askere son görev
10 Eylül 2020 22:21
|Beşiktaş Belediyesi işçileri pandemi sürecinde işten çıkardı
10 Eylül 2020 22:17
|Karantinada olması gerekirken çay ocağında yakalandı
10 Eylül 2020 21:20
|Maskeler nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı
10 Eylül 2020 20:37
|Bilim insanları: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir
10 Eylül 2020 20:14
|Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
10 Eylül 2020 19:58
|İdlib şehidi Tuğgeneral Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
10 Eylül 2020 18:56