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Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.
 11 Eylül 2020 00:35
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Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım

Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim."
Anadolu Ajansı
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