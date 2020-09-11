Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Bizi yemek istiyorsunuz ama size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan videodaki açıklamasında, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer aldı.
|11 Eylül 2020 00:54
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