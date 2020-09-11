Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırıldı
Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
|11 Eylül 2020 01:23
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YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 2946
Ekli "özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
10 Eylül 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 20/2/2017 tarihli ve 2017/10090 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Özel Öğrenci Bannma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldınlmıştır.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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