1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı

Ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 11 Eylül 2020 06:30
Yazdır
Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; genellikle az bulutlu ve açık, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Metrobüs kabusa dönüyor
11 Eylül 2020 06:40		 Karadeniz Türkiye'nin kuzey denizi: Avrupa gazı bizden alacak
11 Eylül 2020 06:10
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
11 Eylül 2020 00:35		 Karadeniz manzaralı modern kütüphane ilgi görüyor
10 Eylül 2020 23:42
Taksitle aldığı koyunlarla, sürüsünü 5 katına çıkardı
10 Eylül 2020 23:39		 Köy köy gezip öğrencilere telafi eğitimi veriyorlar
10 Eylül 2020 23:26
Görevi başında hayatını kaybeden askere son görev
10 Eylül 2020 22:21		 Beşiktaş Belediyesi işçileri pandemi sürecinde işten çıkardı
10 Eylül 2020 22:17
Karantinada olması gerekirken çay ocağında yakalandı
10 Eylül 2020 21:20		 Maskeler nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı
10 Eylül 2020 20:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:40 - Metrobüs kabusa dönüyor06:30 - Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı06:10 - Karadeniz Türkiye'nin kuzey denizi: Avrupa gazı bizden alacak01:53 - Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı01:34 - Altun: Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir01:29 - Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik
01:28 - İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik01:25 - Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği01:23 - Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırıldı00:54 - Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Bizi yemek istiyorsunuz ama size büyük geliriz00:35 - Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım00:12 - Halat koptu, baba ve oğlu son anda kurtuldu
00:04 - Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?00:03 - 11 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Maskeyi katlayıp cebe koyanlara uyarı23:48 - Sağlıkçılar 'hastalar nefes alsınlar' diye mücadele ediyor23:46 - Türk doktorlar Özbekistan'ın korona mücadelesine destek oluyor
23:42 - Karadeniz manzaralı modern kütüphane ilgi görüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Bizi yemek istiyorsunuz ama size büyük geliriz
Halat koptu, baba ve oğlu son anda kurtuldu
Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı
Altun: Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir
11 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırıldı
Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ülke genelinde maske zorunluluğu getirilmesi 1
Binali Yıldırım 1
mehmet ceyhan 1
önsezi 1
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 2
9 eylül 2
tabanca 1
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
veli taahhütnamesi 1
SON İLANLAR
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam