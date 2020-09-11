Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı
Ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
|11 Eylül 2020 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; genellikle az bulutlu ve açık, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Metrobüs kabusa dönüyor
11 Eylül 2020 06:40
|Karadeniz Türkiye'nin kuzey denizi: Avrupa gazı bizden alacak
11 Eylül 2020 06:10
|Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
11 Eylül 2020 00:35
|Karadeniz manzaralı modern kütüphane ilgi görüyor
10 Eylül 2020 23:42
|Taksitle aldığı koyunlarla, sürüsünü 5 katına çıkardı
10 Eylül 2020 23:39
|Köy köy gezip öğrencilere telafi eğitimi veriyorlar
10 Eylül 2020 23:26
|Görevi başında hayatını kaybeden askere son görev
10 Eylül 2020 22:21
|Beşiktaş Belediyesi işçileri pandemi sürecinde işten çıkardı
10 Eylül 2020 22:17
|Karantinada olması gerekirken çay ocağında yakalandı
10 Eylül 2020 21:20
|Maskeler nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı
10 Eylül 2020 20:37