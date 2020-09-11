Muharrem İnce: Millet karar verecek ne yapacağımıza
CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Şırnak'ta, parti kuracağına ilişkin yapılan iddialara yanıt verdi. İnce, "Ben önce milleti dinliyorum. Önce milleti dinleyeceğim. Millet ne diyecek. Millet karar verecek ne yapacağımıza" dedi.
|11 Eylül 2020 07:04
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CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni bugün Van, Hakkari'nin ardından Şırnak'ta sürdürdü. Akşam saatlerinde kente gelen İnce, Sanat Sokağı'nda bulunan esnafı ziyaret etti. Koronavirüs salgını nedeniyle kimseyle tokalaşmayan İnce, halkı ve esnafı uzaktan selamladı.
İnce'den parti açıklaması
Yaptığı çalışmaların ardından parti kuracağı yönündeki iddialara da yanıt veren İnce, "Ben önce milleti dinliyorum. Önce milleti dinleyeceğim. Millet ne diyecek. Millet karar verecek ne yapacağımıza" diye konuştu.
İnce, geceyi Şırnak'ta geçirdikten sonra sabah saatlerinde Mardin'e gidecek.
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