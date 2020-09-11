'Hamile' diye işe almayınca 15 bin TL ceza kesildi



Hamile olduğu için işe alınmayan kadın, şikayetçi olunca firmaya 15 bin TL ceza kesildi. G.İ.P internet üzerinden, K.N. firmasının Türkiye'deki ofisleri için ulusal pazarlama ve iletişim yöneticisi pozisyonuna başvurdu. Başvurusu üzerine şirketin işe alım uzmanları ile görüştü.

Yaklaşık bir ay süren bu görüşmelerden sonra işe alındığı söylendi. Bu süreçte hamile olduğunu öğrenen, G.İ.P şirket yetkilisine durumu bildirdi. Şirket yetkilisince "hamileliği nedeniyle belki bazı işlerin elinden gelemeyeceği, işin süreklilik istediği, hamilelik izninde yerini dolduracak kimse olmayacağı gibi sebeplerle" işe alınamayacağı söylendi.

Yaşadığı olay karşısında G.İ.P Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu'na başvurdu. Kurum, çalışanın "gebelik nedeniyle doğrudan ayrımcılığa uğradığı" iddiasını yerinde bularak, ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına karar verdi. Kurum kararından kadını işe almayan firmaya ise 15 bin lira idari para cezası da verdi.

Yasemin Asan