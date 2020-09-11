Z kuşağının derdi: Oyunda başarısızlık
|11 Eylül 2020 07:15
|Yazdır
Araştırmada katılımcılara 140'ın üzerinde farklı içerik gösterildi ve bunlara verilen tepkiler analiz edildi. İşte sonuçlar...
Video izlemek Z kuşağı gençlerinin hayatlarında çok önemli bir yer tutuyor. Gençler, YouTube, Netflix, Instagram gibi video içerikler sunan platformları yoğun olarak kullanıyor, video ile iletişimi tercih ediyor.Z kuşağı, kendi dünyasının merkezine oyunu koymuş durumda. Oyunlardaki başarısızlık gençleri, gerçek dünyadaki başarısızlıklardan daha fazla etkiliyor.
Z kuşağı öğrencileri üniversitede bölüm seçiminin çok önemli olduğunu belirtiyor fakat kendilerinin bu konuda yeterince iyi olamayacaklarını düşünüyor ve bu sebeple ileride rahat bir hayat yaşayamayacaklarına da inanıyor.
Hoşlanmadıkları işler yerine, yemek ve yaşamak için yeterli paraya sahip olacakları hoşlandıkları işlerde çalışmak istiyorlar. Bu sayede kendilerine daha fazla zaman ayırıp sosyalleşmeyi ve gönüllü organizasyonlara katılmayı düşünüyorlar.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Zatürre aşısında randevu dönemi
11 Eylül 2020 08:37
|Çocuklar, virüsü birbirine çok hızlı bulaştırıyor
11 Eylül 2020 08:10
|Mısri türbesini yıkıp yerine bina dikmişler
11 Eylül 2020 07:35
|İstanbul'da metrobüs kabusa dönüyor
11 Eylül 2020 06:40
|Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı
11 Eylül 2020 06:30
|Karadeniz Türkiye'nin kuzey denizi: Avrupa gazı bizden alacak
11 Eylül 2020 06:10
|Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
11 Eylül 2020 00:35
|Karadeniz manzaralı modern kütüphane ilgi görüyor
10 Eylül 2020 23:42
|Taksitle aldığı koyunlarla, sürüsünü 5 katına çıkardı
10 Eylül 2020 23:39
|Köy köy gezip öğrencilere telafi eğitimi veriyorlar
10 Eylül 2020 23:26