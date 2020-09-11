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Z kuşağının derdi: Oyunda başarısızlık

Maya Fikir Kulübü, Türkiye'de 13 milyondan fazla bir büyüklüğe sahip olan Z kuşağını araştırdı.
 11 Eylül 2020 07:15
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Z kuşağının derdi: Oyunda başarısızlık

Araştırmada katılımcılara 140'ın üzerinde farklı içerik gösterildi ve bunlara verilen tepkiler analiz edildi. İşte sonuçlar...

Video izlemek Z kuşağı gençlerinin hayatlarında çok önemli bir yer tutuyor. Gençler, YouTube, Netflix, Instagram gibi video içerikler sunan platformları yoğun olarak kullanıyor, video ile iletişimi tercih ediyor.

Z kuşağı, kendi dünyasının merkezine oyunu koymuş durumda. Oyunlardaki başarısızlık gençleri, gerçek dünyadaki başarısızlıklardan daha fazla etkiliyor.

Z kuşağı öğrencileri üniversitede bölüm seçiminin çok önemli olduğunu belirtiyor fakat kendilerinin bu konuda yeterince iyi olamayacaklarını düşünüyor ve bu sebeple ileride rahat bir hayat yaşayamayacaklarına da inanıyor.

Hoşlanmadıkları işler yerine, yemek ve yaşamak için yeterli paraya sahip olacakları hoşlandıkları işlerde çalışmak istiyorlar. Bu sayede kendilerine daha fazla zaman ayırıp sosyalleşmeyi ve gönüllü organizasyonlara katılmayı düşünüyorlar.
Türkiye
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