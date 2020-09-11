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Su kuyusu açarken göçük oluştu, 2 kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde bir bahçede su kuyusu açtıkları sırada göçük altında kalan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
|11 Eylül 2020 07:42
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Alınan bilgiye göre, Mustafa Şahin, İsmail Kahraman, Yaşar Şahin ve Veysel Yalçın, Cumayanı Mahallesi Sorkuncuk mevkisinde bir bahçede kepçeyle su kuyusu açmaya çalıştıkları sırada göçük meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerinde AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede göçük altında kalan Mustafa Şahin ile İsmail Kahraman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayda yaralanan Veysel Yalçın ile Yaşar Şahin de ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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