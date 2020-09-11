Okullar için üç aşamalı plan hazır

Türkiye'de kapalı olan okulları 21 Eylül'den itibaren ana ve birinci sınıflardan başlayıp açmaya hazırlanan MEB, diğer sınıfların açılış tarihleri konusunda da planlama yaptı. Hafta başında yapılan kabine toplantısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin yapılan hazırlıklar konusunda bir sunum gerçekleştirmiş ve "Avrupa'da okulları kapalı tek ülke biziz. Belli sınıflar için de olsa okulları açmamız gerekiyor" demişti. Bazı bakanların, okulların açılmasının salgının kontrolü açısından sıkıntı olabileceği görüşünü dile getirdiği öğrenildi. Yapılan değerlendirmelerde, hangi sınıfların hangi aşamada açılması gerektiği üzerinde duruldu. MEB, yüz yüze eğitimin başlaması için üç aşamalı bir plan hazırladı. Buna göre, 21 Eylül'de ana sınıflar ve birinci sınıflar açıldıktan sonra üç haftalık vaka verileri değerlendirilecek. Bu üç haftada okullardaki durum deneyimlenmiş olacak. Vakalarda artış olmazsa veya düşüş eğilimi başlarsa, ikinci aşamada 2 ve 8'inci sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Üçüncü aşamada yine 21 günlük verilerden hareket edilerek 12'nci sınıflar açılacak.

İMTİHANLAR OKULLARDA

Sınavların nasıl yapılacağı yönünde hazırlıklar da başladı. Buna göre eğitim uzaktan olsa da imtihanların okullarda yüz yüze yapılması üzerinde duruluyor. Okullar kendi durumlarına göre sınav tarihlerini belirleyecek. Çocukların uzaktan eğitime aktif katılımını sağlamak için sınavda yüz yüze ve uzaktan eğitimde işlenen konulardan da soru sorulacak. Evlerinde internet ve bilgisayar olmayan çocukların EBA destek noktalarına ulaşabilmeleri için de belediyelerle görüşmelere başlandığı kaydedildi. Şu ana kadar 20 bin noktada EBA destek merkezi kuruldu.

ÖĞRETMENLER TEMİZLİKTE

Hakkari Yüksekova'da bazı öğretmenler, yüz yüze eğitimin başlayacak olması sebebiyle okullarını sil baştan temizledi. Av. Mehmet Altun İlkokulunda görev alan öğretmenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarını en ince detayına kadar eğitim öğretime hazırladı. Okulun camlarını silen, duvarlarını boyayan, masalarını ve koridorlarını dezenfekte eden öğretmenler "Biz hazırız, öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz" dedi.

YÜCEL KAYAOĞLU