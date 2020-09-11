1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okullar için üç aşamalı plan hazır

21 Eylül'de önce ana birinci sınıflar, üç haftalık vaka verilerine göre 2 ve 8'inci sınıflar, sonraki üç hafta vaka durumuna bakılarak üçüncü aşamada 12'nci sınıfların açılması için hazırlık yapılıyor.
 11 Eylül 2020 07:46
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye'de kapalı olan okulları 21 Eylül'den itibaren ana ve birinci sınıflardan başlayıp açmaya hazırlanan MEB, diğer sınıfların açılış tarihleri konusunda da planlama yaptı. Hafta başında yapılan kabine toplantısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin yapılan hazırlıklar konusunda bir sunum gerçekleştirmiş ve "Avrupa'da okulları kapalı tek ülke biziz. Belli sınıflar için de olsa okulları açmamız gerekiyor" demişti. Bazı bakanların, okulların açılmasının salgının kontrolü açısından sıkıntı olabileceği görüşünü dile getirdiği öğrenildi. Yapılan değerlendirmelerde, hangi sınıfların hangi aşamada açılması gerektiği üzerinde duruldu. MEB, yüz yüze eğitimin başlaması için üç aşamalı bir plan hazırladı. Buna göre, 21 Eylül'de ana sınıflar ve birinci sınıflar açıldıktan sonra üç haftalık vaka verileri değerlendirilecek. Bu üç haftada okullardaki durum deneyimlenmiş olacak. Vakalarda artış olmazsa veya düşüş eğilimi başlarsa, ikinci aşamada 2 ve 8'inci sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Üçüncü aşamada yine 21 günlük verilerden hareket edilerek 12'nci sınıflar açılacak.

İMTİHANLAR OKULLARDA

Sınavların nasıl yapılacağı yönünde hazırlıklar da başladı. Buna göre eğitim uzaktan olsa da imtihanların okullarda yüz yüze yapılması üzerinde duruluyor. Okullar kendi durumlarına göre sınav tarihlerini belirleyecek. Çocukların uzaktan eğitime aktif katılımını sağlamak için sınavda yüz yüze ve uzaktan eğitimde işlenen konulardan da soru sorulacak. Evlerinde internet ve bilgisayar olmayan çocukların EBA destek noktalarına ulaşabilmeleri için de belediyelerle görüşmelere başlandığı kaydedildi. Şu ana kadar 20 bin noktada EBA destek merkezi kuruldu.

ÖĞRETMENLER TEMİZLİKTE

Hakkari Yüksekova'da bazı öğretmenler, yüz yüze eğitimin başlayacak olması sebebiyle okullarını sil baştan temizledi. Av. Mehmet Altun İlkokulunda görev alan öğretmenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarını en ince detayına kadar eğitim öğretime hazırladı. Okulun camlarını silen, duvarlarını boyayan, masalarını ve koridorlarını dezenfekte eden öğretmenler "Biz hazırız, öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz" dedi.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fedakar öğretmenler okullarını eğitime hazırlıyor
10 Eylül 2020 22:19		 Bu okul virüs nedeniyle öğrencilere kitapları kargoyla ulaştırıyor
10 Eylül 2020 15:37
Fedakar öğretmenler okulları yüz yüze eğitime hazırlıyor
09 Eylül 2020 23:13		 Okulun bütün öğretmenleri karantinada
09 Eylül 2020 16:14
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
09 Eylül 2020 08:49		 Merdiven altı eğitim endişesi
09 Eylül 2020 07:20
Bu lise, 3 Erasmus projesiyle hibe almaya hak kazandı
08 Eylül 2020 20:44		 Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi
08 Eylül 2020 18:48
Okul müdürü ve yardımcıları öğrenciler için kolları sıvadı
08 Eylül 2020 00:02		 Tekirdağ'da depreme dayanıksız 3 okul tahliye edildi
07 Eylül 2020 22:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:05 - Ay çekirdeğine fon ayarı geldi09:04 - 'Beni öldürür bak, bir gün duyarsın'08:56 - 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 44 yakalama kararı08:51 - Okullar için alınan kararda fikir ayrılığı08:48 - Cumhurbaşkanlığı'nda ikinci aşı toplantısı08:42 - Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
08:41 - Dublörlü şebeke noterde yakalandı08:37 - Zatürre aşısında randevu dönemi08:33 - 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 mahrem imama gözaltı08:31 - Askıda internet seferberliği08:10 - Çocuklar, virüsü birbirine çok hızlı bulaştırıyor08:06 - Konya'da kahvehanede tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
07:49 - Uyanık minibüsçü polis dronundan kaçamadı07:46 - Okullar için üç aşamalı plan hazır07:44 - Korona'ya karşı 'Mavi' ve 'Kırmızı' bileklik uygulaması07:42 - Su kuyusu açarken göçük oluştu, 2 kişi hayatını kaybetti07:35 - Mısri türbesini yıkıp yerine bina dikmişler
07:20 - 'Hamile' diye işe almayınca 15 bin TL ceza kesildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
Okullar için üç aşamalı plan hazır
İstanbul'da metrobüs kabusa dönüyor
10 ilde FETÖ operasyonu: 13 mahrem imama gözaltı
Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Bizi yemek istiyorsunuz ama size büyük geliriz
Halat koptu, baba ve oğlu son anda kurtuldu
Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı
Mısri türbesini yıkıp yerine bina dikmişler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dans eden bina 2
dünyanın çivisinin çıkması 1
ölüm sayısını sıfırın altına indirmeliyiz 1
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 1
normalleşme sürecini çok yanlış anladık 1
masterchef 2
bülent arınç 1
veli taahhütnamesi 1
edinson cavani 2
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 2
SON İLANLAR
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam