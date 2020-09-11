1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uyanık minibüsçü polis dronundan kaçamadı

Beylikdüzü'nde koronavirüs salgını önleme amacıyla toplu taşıma araçlarında yapılan denetlemelerde, uygulama noktasına gelmeden fazla yolcuları indiren minibüs sürücüsü, drone ile havadan tespit edildi. Sürücü hakkında ceza kesilmek üzere tutanak düzenlendi.
 11 Eylül 2020 07:49
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Beylikdüzü'nde koronavirüs salgınını önleme amaçlı yapılan denetimler kapsamında E-5 karayolu üzerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma araçların maske, mesafe ve hijyen kuralları denetlendi. Denetimlerde maske takmayan ve toplum taşımada ayakta yolcu kuralına uymayan sürücü ve yolculara 900 liradan 3 bin 150 liraya kadar cezai işlem uygulanması için tutanak düzenlendi.

Yapılan denetimler kapsamında toplu taşıma araç sürücülerinin birbirlerine denetlemeden haber verip uygulama noktasının öncesinde yolcu indirmesini önlemek amacıyla drone da kullanıldı. Drone ile bir minibüs sürücüsünün ayaktaki yolcuları indirdiği tespit edildi.

Polisin durdurduğu minibüste sürücü fazla yolcu olmadığını iddia ederken bir yolcu yolun gerisinde fazla yolcunun indirildiğini söyledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Korona'ya karşı 'Mavi' ve 'Kırmızı' bileklik uygulaması
11 Eylül 2020 07:44		 İstanbul'da, izolasyon süresini ihlal eden 526 kişiye ceza
10 Eylül 2020 22:47
Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza
10 Eylül 2020 22:00		 Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
10 Eylül 2020 21:34
Bu ilde ana cadde ve sahillerde sigara içmek yasaklandı
10 Eylül 2020 21:18		 Ayasofya dahil 5 önemli tarihi yapı Kandilli'de izleniyor
10 Eylül 2020 20:30
Bu ilde otostop yapmak yasaklandı
10 Eylül 2020 19:48		 Biberleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya ceza
10 Eylül 2020 19:46
Bingöl'de görevli Mehmetçik Suriye'ye uğurlandı
10 Eylül 2020 19:45		 Yurtta tecrite alınanlardan yemek ve konaklama ücretleri alınacak
10 Eylül 2020 16:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:05 - Ay çekirdeğine fon ayarı geldi09:04 - 'Beni öldürür bak, bir gün duyarsın'08:56 - 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 44 yakalama kararı08:51 - Okullar için alınan kararda fikir ayrılığı08:48 - Cumhurbaşkanlığı'nda ikinci aşı toplantısı08:42 - Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
08:41 - Dublörlü şebeke noterde yakalandı08:37 - Zatürre aşısında randevu dönemi08:33 - 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 mahrem imama gözaltı08:31 - Askıda internet seferberliği08:10 - Çocuklar, virüsü birbirine çok hızlı bulaştırıyor08:06 - Konya'da kahvehanede tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
07:49 - Uyanık minibüsçü polis dronundan kaçamadı07:46 - Okullar için üç aşamalı plan hazır07:44 - Korona'ya karşı 'Mavi' ve 'Kırmızı' bileklik uygulaması07:42 - Su kuyusu açarken göçük oluştu, 2 kişi hayatını kaybetti07:35 - Mısri türbesini yıkıp yerine bina dikmişler
07:20 - 'Hamile' diye işe almayınca 15 bin TL ceza kesildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
Okullar için üç aşamalı plan hazır
İstanbul'da metrobüs kabusa dönüyor
10 ilde FETÖ operasyonu: 13 mahrem imama gözaltı
Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Bizi yemek istiyorsunuz ama size büyük geliriz
Halat koptu, baba ve oğlu son anda kurtuldu
Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı
Mısri türbesini yıkıp yerine bina dikmişler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece yarısından itibaren müzik yasağı 3
ölüm sayısını sıfırın altına indirmeliyiz 1
dünyanın çivisinin çıkması 1
achraf hakimi 1
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
WhatsApp 1
tabanca 1
normalleşme sürecini çok yanlış anladık 1
dünyanın en saçma binası 1
dans eden bina 2
SON İLANLAR
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam