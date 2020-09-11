Askıda internet seferberliği
|11 Eylül 2020 08:31
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Milliyet'ten Hanife
Baş'ın haberine göre:
Okulların uzaktan eğitimle başlaması, internet ve bilgisayarı olmayan öğrencileri gündeme getirdi. Pek çok kurum öğrenciler için bilgisayar ve internet kampanyası başlattı. Verilen bilgilere göre, Türkiye'de ilköğretim ve lise öğrencilerinin yüzde 30'unun sabit internete erişimi yok.
Mağdur oluyorlar
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, evinde internet olmadığı için eğitimini eksik alan öğrenciler olduğunu ve kendilerine son dönemde bu yönde çok şikayet geldiğini söyledi.
Türkiye'de ilköğretim ve lise öğrencilerinin yüzde 30'unun internet erişimi bulunmadığı bilgisini veren Altay, evinde internet olmayan öğrencilere yönelik kampanya başlattıklarını herkesi bu kampanyaya destek vermeye çağırdıklarını kaydetti.
Nihat Altay, pandemide ikinci dalga tedirginliği nedeniyle okulların tam olarak ne zaman başlayacağının belli olmadığını ve uzun bir süre daha uzaktan eğitimin sürebileceğini dile getirerek, "Eğitim bir süre daha internetten sürecek bu nedenle kimsenin mağdur olmaması gerekiyor. İnterneti olan asgari ücretli aileler için de böyle bir parayı ödemek bir hayli yük. Bu nedenle askıda fatura gibi ihtiyacı olan aileler için internet yardımı yapılmalı. Sabit internette daha düşük fiyatlı abonelikler de düşünülebilir. Gelir düzeyi asgari ücret ve altında olup öğrencisi olan ailelere bedava internet desteği sağlanmalı. Maddi durumu iyi olan hayırsever aileler, evinde interneti olmayan ailelere yardım amaçlı internet ücretini ödeyebilir" diye konuştu.
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