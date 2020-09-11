1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Askıda internet seferberliği

Okulların uzaktan eğitimle başlamasıyla gözler öğrencilere çevrildi. Türkiye'de ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin yüzde 30'unun internete erişimi yok. Kampanya çağrısı yapılırken, askıda internet yaygınlaşıyor
 11 Eylül 2020 08:31
Yazdır
Askıda internet seferberliği

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre:
Okulların uzaktan eğitimle başlaması, internet ve bilgisayarı olmayan öğrencileri gündeme getirdi. Pek çok kurum öğrenciler için bilgisayar ve internet kampanyası başlattı. Verilen bilgilere göre, Türkiye'de ilköğretim ve lise öğrencilerinin yüzde 30'unun sabit internete erişimi yok.

Mağdur oluyorlar

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, evinde internet olmadığı için eğitimini eksik alan öğrenciler olduğunu ve kendilerine son dönemde bu yönde çok şikayet geldiğini söyledi.

Türkiye'de ilköğretim ve lise öğrencilerinin yüzde 30'unun internet erişimi bulunmadığı bilgisini veren Altay, evinde internet olmayan öğrencilere yönelik kampanya başlattıklarını herkesi bu kampanyaya destek vermeye çağırdıklarını kaydetti.

Nihat Altay, pandemide ikinci dalga tedirginliği nedeniyle okulların tam olarak ne zaman başlayacağının belli olmadığını ve uzun bir süre daha uzaktan eğitimin sürebileceğini dile getirerek, "Eğitim bir süre daha internetten sürecek bu nedenle kimsenin mağdur olmaması gerekiyor. İnterneti olan asgari ücretli aileler için de böyle bir parayı ödemek bir hayli yük. Bu nedenle askıda fatura gibi ihtiyacı olan aileler için internet yardımı yapılmalı. Sabit internette daha düşük fiyatlı abonelikler de düşünülebilir. Gelir düzeyi asgari ücret ve altında olup öğrencisi olan ailelere bedava internet desteği sağlanmalı. Maddi durumu iyi olan hayırsever aileler, evinde interneti olmayan ailelere yardım amaçlı internet ücretini ödeyebilir" diye konuştu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK, sözde üst düzey yöneticinin öldürülmesini örgütten gizlemiş
08 Eylül 2020 16:48		 Yeni nesil sigortacılık: Bifiyatla.com
08 Eylül 2020 10:55
Google'dan Türkiye'deki reklamlara ek yüzde 5 kesinti
01 Eylül 2020 20:58		 Uzaktan eğitime hız dopingi geliyor
28 Ağustos 2020 08:30
Türkiye'nin yüzde 79'u internet kullanıyor
26 Ağustos 2020 10:20		 İnternette rekor hız: 1500 filmi 1 saniyede indirebiliyor
25 Ağustos 2020 18:26
İş Bankası bile SEO yapmaya başladı
25 Ağustos 2020 10:42		 Sahteciliği özendiren deepfake uygulamaları artıyor
24 Ağustos 2020 12:22
Netflix, 'deneme üyeliği' uygulamasını yeniden başlattı
22 Ağustos 2020 19:30		 Internet Explorer ve Edge tarihe karışıyor
19 Ağustos 2020 21:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:05 - Ay çekirdeğine fon ayarı geldi09:04 - 'Beni öldürür bak, bir gün duyarsın'08:56 - 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 44 yakalama kararı08:51 - Okullar için alınan kararda fikir ayrılığı08:48 - Cumhurbaşkanlığı'nda ikinci aşı toplantısı08:42 - Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
08:41 - Dublörlü şebeke noterde yakalandı08:37 - Zatürre aşısında randevu dönemi08:33 - 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 mahrem imama gözaltı08:31 - Askıda internet seferberliği08:10 - Çocuklar, virüsü birbirine çok hızlı bulaştırıyor08:06 - Konya'da kahvehanede tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
07:49 - Uyanık minibüsçü polis dronundan kaçamadı07:46 - Okullar için üç aşamalı plan hazır07:44 - Korona'ya karşı 'Mavi' ve 'Kırmızı' bileklik uygulaması07:42 - Su kuyusu açarken göçük oluştu, 2 kişi hayatını kaybetti07:35 - Mısri türbesini yıkıp yerine bina dikmişler
07:20 - 'Hamile' diye işe almayınca 15 bin TL ceza kesildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
Okullar için üç aşamalı plan hazır
İstanbul'da metrobüs kabusa dönüyor
10 ilde FETÖ operasyonu: 13 mahrem imama gözaltı
Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Bizi yemek istiyorsunuz ama size büyük geliriz
Halat koptu, baba ve oğlu son anda kurtuldu
Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı
Mısri türbesini yıkıp yerine bina dikmişler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyi insanlar biriktirmek 1
günlük kirası 216 bin tl olan helikopter 2
dünyanın çivisinin çıkması 1
ölüm sayısını sıfırın altına indirmeliyiz 1
masterchef 2
veli taahhütnamesi 1
waffle 1
mehmet ceyhan 1
gece yarısından itibaren müzik yasağı 3
ne kadar acımasız olursam o kadar iyi oluyor 1
SON İLANLAR
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam