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Zatürre aşısında randevu dönemi

Bazı uzmanların koronavirüse karşı koruduğunu açıkladığı zatürre aşısı için halk eczanelere ve Aile Sağlığı Merkezlerine akın etti. Talebe yetişilememesi üzerine randevu sistemine geçildi
 11 Eylül 2020 08:37
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Zatürre aşısında randevu dönemi


Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Ulusal aşı takvimi içerisinde yer alan zatürre (pnömokok) aşısı bebeklere, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı (erişkinlerde aspleni-dalağın olmaması durumu, dalak fonksiyon bozuklukları, orak hücre hastalığı, çölyak sendromu, bağışıklık sistemini azaltan tedavi alan, radyasyon tedavisi, organ transplantasyonu ve HIV tüm evreleri dahil tedaviye veya hastalıklara bağlı bağışıklık yetmezliği baskılanma durumları, kronik böbrek hastalık ve böbrek sendromları, kronik karaciğer hastalıkları, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, ailevi kan hastalıkları, doğuştan ve edinilmiş sinir sistemi hastalıkları) bulunan vatandaşlara Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), verem savaş dispanserleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve hastanelerde ücretsiz uygulanıyor.

Şiddete kadar vardı

Vatandaş normalde zatürre aşısına ulaşmada sıkıntı çekmezken, bu yıl Kovid-19 etkisiyle zatürre aşısına yönelik talep patlamasının yaşanması sahada sorun yarattı. Talep artışında "Zatürre aşısının Kovid-19'a karşı koruduğu" ve "Herkesin zatürre aşısı olması gerektiği" düşüncesi etkili olurken, bazı uzmanların medyaya yansıyan açıklamaları da tetikleyici etki yarattı. Talep yoğunluğuna karşın hem saklama şartları nedeniyle büyük çaplı depolama yapamamaları hem de yeterli depolama alanı olmayan ASM'ler ücretsiz yaptıkları zatürre aşısı için "randevu" sistemine geçti. Aşıda yaşanan sıkıntılar nedeniyle sağlık çalışanları, eczacılar ile vatandaşlar da karşı karşıya geliyor. Bunun son örneği Balıkesir'de yaşandı. Ayvalık'ta E.B.K., aşı olmadığı için zatürre aşısı yapamayacaklarını belirten sağlık ocağındaki 3 hemşireyi darbedip, yardıma gelen hasta yakın
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