Zatürre aşısında randevu dönemi
|11 Eylül 2020 08:37
|Yazdır
Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Ulusal aşı takvimi içerisinde yer alan zatürre (pnömokok) aşısı bebeklere, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı (erişkinlerde aspleni-dalağın olmaması durumu, dalak fonksiyon bozuklukları, orak hücre hastalığı, çölyak sendromu, bağışıklık sistemini azaltan tedavi alan, radyasyon tedavisi, organ transplantasyonu ve HIV tüm evreleri dahil tedaviye veya hastalıklara bağlı bağışıklık yetmezliği baskılanma durumları, kronik böbrek hastalık ve böbrek sendromları, kronik karaciğer hastalıkları, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, ailevi kan hastalıkları, doğuştan ve edinilmiş sinir sistemi hastalıkları) bulunan vatandaşlara Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), verem savaş dispanserleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve hastanelerde ücretsiz uygulanıyor.
Şiddete kadar vardı
Vatandaş normalde zatürre aşısına ulaşmada sıkıntı çekmezken, bu yıl Kovid-19 etkisiyle zatürre aşısına yönelik talep patlamasının yaşanması sahada sorun yarattı. Talep artışında "Zatürre aşısının Kovid-19'a karşı koruduğu" ve "Herkesin zatürre aşısı olması gerektiği" düşüncesi etkili olurken, bazı uzmanların medyaya yansıyan açıklamaları da tetikleyici etki yarattı. Talep yoğunluğuna karşın hem saklama şartları nedeniyle büyük çaplı depolama yapamamaları hem de yeterli depolama alanı olmayan ASM'ler ücretsiz yaptıkları zatürre aşısı için "randevu" sistemine geçti. Aşıda yaşanan sıkıntılar nedeniyle sağlık çalışanları, eczacılar ile vatandaşlar da karşı karşıya geliyor. Bunun son örneği Balıkesir'de yaşandı. Ayvalık'ta E.B.K., aşı olmadığı için zatürre aşısı yapamayacaklarını belirten sağlık ocağındaki 3 hemşireyi darbedip, yardıma gelen hasta yakın
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çocuklar, virüsü birbirine çok hızlı bulaştırıyor
11 Eylül 2020 08:10
|Mısri türbesini yıkıp yerine bina dikmişler
11 Eylül 2020 07:35
|Z kuşağının derdi: Oyunda başarısızlık
11 Eylül 2020 07:15
|İstanbul'da metrobüs kabusa dönüyor
11 Eylül 2020 06:40
|Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı
11 Eylül 2020 06:30
|Karadeniz Türkiye'nin kuzey denizi: Avrupa gazı bizden alacak
11 Eylül 2020 06:10
|Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
11 Eylül 2020 00:35
|Karadeniz manzaralı modern kütüphane ilgi görüyor
10 Eylül 2020 23:42
|Taksitle aldığı koyunlarla, sürüsünü 5 katına çıkardı
10 Eylül 2020 23:39
|Köy köy gezip öğrencilere telafi eğitimi veriyorlar
10 Eylül 2020 23:26