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Dublörlü şebeke noterde yakalandı

İstanbul'da yurtdışında yaşayan yaşlı insanların gayrimenkullerine konmaya çalışan içerisinde 3 avukatın da bulunduğu 16 kişilik bir şebeke polis tarafından çökertildi.
Dublörlü şebeke noterde yakalandı
 11 Eylül 2020 08:41
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Dublörlü şebeke noterde yakalandı

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine Arnavutköy çevresindeki arsaları üzerine geçirmeye çalışan bir şebekeyi takibe aldı. R.C. isimli sabıkalı bir dolandırıcının başını çektiği şebekenin, yurt dışında yaşayan yaşlı arsa sahiplerini hedef aldığı belirlendi. Arsa sahiplerine ait bilgileri irtibat halinde bazı emlakçılardan temin ettiği belirlenen şebekenin, yine tapu dairelerinde bulunan işbirlikçileri vasıtasıyla da tapu kayıtlarında telefon numaraları bulunmayan yaşlı ve yurt dışında yaşayan kişilerin kişisel bilgilerine ulaştığı tespit edildi. Altı ay süreyle yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şebekenin Arnavutköy'de bulunan 3 ayrı arsayı ele geçirmeye çalıştığı belirlendi.

Kimlik çıkarttılar

Emlakçılar ve tapu dairesi çalışanlarından 25 milyon lira değerindeki arsanın sahibi 82 yaşındaki yaşlı kadının tapu kayıtlarında telefon numarası bulunmadığı bilgisine ulaşan şebekenin, yaşlı kadının kimlik bilgilerine ve fotoğraflarına da ulaşıp sahte kimlik düzenlediği belirlendi. Şebekenin, şebeke üyelerinden birinin annesi olan Z.U. isimli yaşlı bir kadına makyaj yapıp arsa sahibi G.E.'ye benzettiği ve daha sonra da G.E. adına bir telefon hattı alıp arsanın devir aşamasına geçtiği öğrenildi.

Şebeke, arsayı şebeke içerisinde bulunan 3 avukattan birisi olan ancak 150 bin lira SGK borcu olan A.K. isimli avukatın üzerine geçirmeye karar verdi. 150 bin liralık SGK borcu olan A.K.'nin borcuyla ile arsanın 120 bin liralık vergi borcunu ödeyen şebeke, satış için notere gitti. Dublör olarak kullanılan Z.U. isimli kadının arsa sahibi G.E. yerine verdiği vekaletle arsanın satış vekaleti şebeke üyesi avukat A.K. ye geçti. Satış vekaleti alan A.K. daha sonra tapu dairesindeki işlemlerin ardından şebeke üyeleriyle tapuyu devralmak üzere notere gitti. Delillendirme'nin tam olması için noterdeki imzaların atılma anına kadar takipte kalan polis, satış için imzaların atılmasının ardından harekete geçti. Notere operasyon düzenleyen ekipler noterde bulunan şebeke üyeleriyle birlikte farklı adreslerde bulunan 3'ü avukat 18 şebeke üyesini eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı. 16 kişilik şebekenin ele başıve 3 avukatın da olduğu 9 üyesi savcılık sorgusunun ardından tutuklanıp cezaevine kondu.

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