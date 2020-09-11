Cumhurbaşkanlığı'nda ikinci aşı toplantısı
|11 Eylül 2020 08:48
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Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Bir önceki aşı toplantısında, Türkiye'nin yürüttüğü aşı çalışmalarının bazılarında test aşamasına gelindiği ve "klinik çalışma izni" alınma aşamasında olduğu tespitleri yapılmış ve 2021'nin ilk 3 ayında sonuç alınabilmesinin umulduğu ifade edilmişti. Önceki günkü toplantıda da bu hedef korundu ve 2021 yılının ilk 3 ayı içinde somut verilere ulaşılacağı bir kez daha teyit edildi.
TÜBİTAK bünyesinde kurulan "KOVID-19 Türkiye Platformu" Türkiye'deki aşı ve ilaç araştırmalarını koordine ediyor. Platform çatısı altında şu anda sekizi aşı, 10'u ilaç olmak üzere 18 proje yürütülüyor. Çalışmalara Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) destek veriyor. 49 farklı kurum ve kuruluşun destek verdiği çalışmalarda iki aşı adayının ilk hayvan deneylerinden olumlu sonuçlar alındığı açıklandı.
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