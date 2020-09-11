Okullar için alınan kararda fikir ayrılığı

Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre: Okullarda, tüm kademelerde yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlaması beklenirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son yaptığı açıklamayla sadece ilkokul 1. sınıflar için o tarihte okul zilinin çalacağını duyurdu. Okul öncesi öğrencileri de önceki kararla eğitime başlamıştı. Bakan'ın açıklamasına göre diğer kademelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı 9 Ekim'e kadar belli olacak. İlkokul 1. sınıfların okula gidip gitmemeleri konusunda kararı veliler verecek. İsteyen eğitime uzaktan devam edecek ve devamsız sayılmayacak. 1. sınıfların okuma yazmayı öğrenebilmeleri için yüz yüze eğitim çok önemli, bu konuda tüm eğitimciler hemfikir ve onlar için okulların açılması gerektiğini söylüyorlar. Ancak okullarla ilgili belirsizliğin sürmesi yeni tartışmaları başlattı.

Kurs açık, okul kapalı

Okullar neden açılmıyor diyenlerin hedefinde sınava hazırlık kursları var. 8. sınıf öğrencileri liseye, 12. sınıf öğrencileri de üniversiteye giriş sınavına hazırlanıyor. Bu öğrenciler için kimi devlet okullarında hafta sonları, özel okullarda da hafta içi her gün sınavlara hazırlık kursları düzenleniyor. Yine eski adıyla dershane olan, özel kursların çoğu da ağustosta açıldı. Onlarda da tüm hafta boyunca eğitimler sürüyor. Kurs düzenlenmeyen devlet okullarındaki öğrenciler bu durumun sınavlarda kendileri için dezavantaj yaratacağını söylüyorlar.

Kursların yanı sıra özel okullarda ilkokul 1'ler, 31 Ağustos'ta, yaz okulu adı altında yüz yüze eğitime başladı. Hatta ara kademelerdeki öğrenciler için yüz yüze eğitime başlayan okullar olduğuna dair şikayetler geliyor. Ancak çoğu özel okul, 1, 8 ve 12. sınıflar hariç öğrencilerine online eğitim sunuyor. Öğrenci, veli ve sendikalar başta olmak üzere eğitim camiasının itirazı bu noktada başlıyor. "Kursa gidenlere bulaşmayan virüs, okula gidenlere mi bulaşıyor" diye soruyorlar. Özellikle bu yıl 2. sınıfta okuyanların velileri, geçen yıl yarım kalan eğitim yüzünden çocuklarının okuma yazmayı unuttuğunu söylüyor ve onlar için de okulların açılmasını istiyorlar.