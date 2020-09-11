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'Beni öldürür bak, bir gün duyarsın'

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in (21) geçen haziran ayında Ankara Kaçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
 11 Eylül 2020 09:04
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'Beni öldürür bak, bir gün duyarsın'

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: İlk aşamada intihar olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma sürerken, Milliyet, F.U. ile H.T.P.'nin polis merkezinde bilgi sahibi olarak verdiği ifadelere ulaştı.

Esen'in adresine temizlik için gittiğini belirten F.U., ifadesinde genç kızın kendisine baygın halde olduğu bir videoyu izlettiğini söyledi. F.U., "Sema'nın yerde baygın halde yattığı, şahsın, 'ben insanı böyle yaparım' dediğini duydum" dedi. Esen'in yaşadıklarını ağlayarak anlattığını kaydeden F.U., genç kızın kendisine, "'Benim paramı yiyor. Benim ağabeyim bana para gönderiyor, o parayı da elimden Ümit alıyor.

Abla bir gün ölürsem ölümüm bu şahıstan olur. Bu şahıs beni öldürür bak bir gün duyarsın. Sebebim Ümit" dedi" ifadelerini kullandı.
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'Beni öldürür bak, bir gün duyarsın'
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