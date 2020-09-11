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Ay çekirdeğine fon ayarı geldi

Çerezlik ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergileri yerini 'fon'a bıraktı. 'İthalat kolaylaştı' iddiasına ise hibrit tohum çalışmaları devam eden Denizli Ticaret Borsası yanıt verdi. Buna göre, ay çekirdeği ithalatçısı gözetim vergisini ödedikten sonra devleti mahkemeye verip bu parayı geri alıyordu. Bakanlık harekete geçerek, bu uygulamayı Avrupa'daki gibi fona çevirdi
 11 Eylül 2020 09:05
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Ay çekirdeğine fon ayarı geldi

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Son birkaç haftadır ay çekirdeği üreticisi ve tüccarının gündeminde 'gümrük vergisi' ayarı var. Vergi düşürülürken getirilen fon uygulaması özellikle üretici tarafında kafa karışıklıklarına neden oldu.

Yeni uygulamaya ilişkin başta 'ithalat kolaylaştı' iddiası olmak üzere yorumlara ise ay çekirdeğinde hibrit tohum çalışmaları da devam eden Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili yanıt verdi. Gözetim sonucu ödenen vergilerin ithalatı yapanlar tarafından dava edildiğinde faiziyle birlikte devletten geri alındığını vurgulayan Tefenlili, artık devletin ve dolaylı olarak üreticinin kaybının önüne geçildiğini söyledi.

Tefenlili, "Gözetim vergisi ne tutarsa ithalat yapan firma bunu ödüyor. 3 - 5 ay sonra ise devleti mahkemeye verip faiziyle geri alıyordu. Yani ne aslında vergi alınmış oluyor, ne de devlet kazanç sağlıyor. Gözetim vergisi ithalatın kontrollü olması için uygulanıyor. Ancak burada bir açık vardı. Danıştay kararı da var. Mahkemeye veren herkes alabiliyor. Doğal hakkı. Almayan ithalatçı firma sayısı bir elin parmağını geçmez" dedi.

Resmi Gazete'nin önceki gün yayınlanan sayısında çerezlik ay çekirdeği ithalatından alınan toplu konut fonu, Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur'dan bu kapsamda yapılan ithalat hariç olmak üzere 100 kilogram başına 24 eurodan 32 euroya çıkarıldı. Geçen haftalarda ise Çin'den ithal edilen ay çekirdeğinde yüzde 27 olan gümrük vergisi yüzde 3 olarak değiştirilip, ek olarak ton başına 240 euro toplu konut fonu uygulaması kararlaştırılmıştı.
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