Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek'in Dışişleri Bakanlığı bünyesine "meslek memuru" olmaya hak kazanması sosyal medyada yapılan "Ballı atama" paylaşımlarıyla eleştirildi. Ankara'da askerlik görevini sürdüren Sadık Can Perinçek, Hürriyet'in sorularını şöyle yanıtladı :

"ATAMA DEĞİL, HAK KAZANMA"

"Şuan askerliğimi Ankara'da yapıyorum. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili işlemlerimi yapmak evraklarımı toplamak için izin aldım. Aralık ayında askerliğimi bitirip görevime başlayacağım. Herşeyden önce yazıldığı gibi 'atama' değil, 'aday memurluğu' görevine hak kazandım'. Atama bir kararname ile yapılıyor ama burda sınav kazanma durumu var, liyakat ile olmuş bir durum. Bakanlıkta hem yazılı sınava girdim hem de mülakattan geçtim. Mülakatta çok önemli brokratlarımız, Dışişleri bakan yardımcılarımız yer aldı. Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak çalışmaya hak kazandım. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. 'Tarih bölümü mezunu nasıl Dışişleri'nde çalışacak' eletirleri yapılmış. Puanım uluslararası iliişkiler bölümüne de yetiyordu fakat ben tarih bölümünü tercik ettim ve ilk sıraya Boğaziçi Üniversitesi'ni yazdı, bu bölümden de derece ile mezun oldum. Tarih bölümü mezunları da bakanlıkta çalışabiliyor.

"TORPİL OLSA GEÇEN SENE DE SINAVI KAZANIRDIM"

Boğaziçi tarih bölümü bir çok kişi var neden sen? diyebilirsiniz. Ama çok çalıştım ve kendimi geliştirdim. Ben geçtiğimiz sene mezun olduğumda da Dışişleri Bakanlığı sınavına girdim fakat yedeklerde kaldım. Yılmadım, çalıştım. 3 dil biliyorum. Oxford kitabını da çevirdikten sonra bu yıl bir kez daha sınava girdim. Torpil olmadığı ortada. Ballı atama olsa geçtiğimiz sene de bu sınavı kazanırdım. Ben çalışarak , bilgi birikimimi geliştirerek bu sınavı kazandım.

"BİR ANDA BÖYLE HABERLER ÇIKIYOR"

'Ballı atama' diyorlar ama bu insanlar beni ne kadar tanıyor? Mülakatta benim ile sohbet edildi ve sorular soruldu. Eğitim durumum ortada, 3 dil biliyorum. Dışişleri Bakanlığı beni layık görmüş, Doğu Perinçek'in oğluyum diye torpil oluyor. Benim hiçbir yerde çalışma hakkım olmasın mı? Ben çabalarımla bir yere giremem o zaman, öyle mi? Kamuoyuna mal olmuş birinin oğlu olmamak mı gerekiyor? Beni bağımsız düşünmeli, buna göre yorum yapmaları gerek. Nereden mezun olduğum da değil, öenmli olan beni ne kadar tanıdıkları. Bir sabah bir anda böyle bir haber çıkıyor ve eleştiriler ile karşılaşıyorsunuz. Bundan sonra bakanlık bünyesinde, disiplinli bir şekilde devletime hizmet etmek istiyorum."