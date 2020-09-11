Eğitimde 'alternatifli' plan: Online eğitim, yüz yüze sınav
|11 Eylül 2020 09:17
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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre:
Edinilen bilgiye göre, bazı bakanlar özellikle kış aylarındaki olasılıkları dikkate alarak okulların açılmasının doğru olmayacabileceğini dile getirdi. Bakan Selçuk ise alternatifli hazırlıklarını anlattı. Belli sınıflarda da olsa okulların açılması gerektiğini söyledi. Bu değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ana okulu ve birinci sınıflarda eğitimin velilerin onayı ile başlaması görüşüne destek verdi.
YÜZ YÜZE SINAV SEÇENEĞİ
Yapılan planlama, kamuoyu ve okul yönetimleriyle paylaşılırken, gelişmelere bağlı olarak alternatifler üzerinde durulduğu da öğrenildi. Buna göre uzaktan eğitimin devam ettiği sınıflar için yüz yüze sınav düşünülüyor. Okullar kendi planlamalarına göre sınav tarihlerini belirleyecek. Çocukların uzaktan eğitime aktif katılımını sağlamak için sınavda uzaktan eğitimdeki konulardan soru sorulacak.
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