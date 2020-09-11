'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'

Tüm Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve insanlığa kabus yaşatan koronavirüs hastalığının ilacı bugüne kadar bulunamadı. Dünya ülkeleri aşı çalışması için bir birleri ile yarışırken, Hastalık dünya genelinde her gün yüzlerce can alırken vaka sayıları da artmaya devam ediyor.

Birçok ülke salgın hastalığın çaresini ararken, umutlandıran haber Elazığ'dan geldi.

Gün Işı Gazetesinde yer alan habere göre; Elazığ'da doğada yetişen 23 çeşit bitkiden elde edilen karışımın koronavirüs hastalığını 4 günde yendiği iddia edildi. Karışımın Covid 19'a yakalanan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve çok sayıda hastaya uygulandığı 4. günde olumlu sonuç verdiği iddia edildi.

HASTALAR 4 GÜNDE İYİLEŞİYOR

Elazığ Kapalı Çarşı Dernek başkanı, Hasbi Yargıç Emir, yaptığı açıklamada, hazırladıkları doğal bitki karışımının Covid 19'a karşı iyi geldiğini söyledi.

Karışımı kullanan covid 19 testinin pozitif çıkan hastalarının 4 günde iyileştiklerini iddia eden Emir, "Doğada yetişen bitkiler var. Bunların çeşitleri var. Bu bitkileri kaynamış suyun içine atıyoruz. Bu bitkiler bir kıvam alıyor. Karışımın suyunu süzüp dolaba atıyoruz. Bu karışımı hastaya sabah, öğle, akşam bir su bardağı içiriyoruz. Bu karışımı içen Covidli hasta 4 günde iyileşiyor." Dedi.

BELEDİYE BAŞKANI DA BU KARIŞIMI KULLANDI

Geçtiğimiz günlerde Covid 19 testi pozitif çıkan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın da hazırlanan karışımdan içtiğini ifade eden Emir," Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na da bu karışımı verdik. 10 hastaya kendim yaptım verdim. Hepsinde de faydalı oldu. 4. gün ayağa kalktılar. 5. gün PRC testleri negatif çıktı. Ölüm döşeğindeki 85 yaşındaki kadına bu karışımı verdik. 5. gün kalkıp yürüdü." diye konuştu.

İDDİA EDİYORUM; KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ

Hazırladığı bitki karışımının koronavirüse karşı etkili olduğunu iddia eden Emir, " Hangi bitkinin hangi hastalığa iyi geldiğini biliyorum. Arının konduğu her bitkiyi şifa olarak görüyorum. Arının konduğu bitkilerden bir demet hazırladım. Bu bitkiler kolay bulunmuyor. Bazı bitkileri bulmak için yüksek dağlara çıkmak durumunda kalıyorum. Bitkileri getirdim bu karışımı hazırladım. Bu karışımda 23 çeşit bitki var. İddia ediyorum; bu karışım koronavirüse iyi geliyor. İsteyen profesör gelsin, istediği hastanın üzerinde deneme yapsın. 5 gün sonra bütün hastaların testi negatif çıkar. Ben 10 hasta üzerinde denedim. Hepsi de iyileşti. " dedi.

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN DE KULLANILABİLİR

Bitki karışımının virüsten korunmak için de kullanılabileceğini ifade eden Emir, "Bana virüs bulaşmasın diyenler de bunu rahatlıkla kullanabilirler. Tıp, şuanda bu hastalık karşısında çaresiz. Ben diyorum ki hangi sağlık kuruluşu isterse, ben bu karışımı hazırlarım. 3 tane hastanın üstünde bir hafta denesinler. Testi negatif çıkmazsa sorumlusu benim. Biz bu karışımda kimyasal bir madde kullanmıyoruz. Tamamen doğal, dağdan topladığımız bitkilerle hazırlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

ANNEM İÇİN HAZIRLAMIŞTIM

Karışımı yapmadaki amacını anlatan Emir, şunları kaydetti: "Bu bir ilaç değil, tamamen doğal bir bitki karışımı. Bu karışımı yapmamdaki amaç şuydu; Benim annem astım ve şeker hastası. Annemi koronavirüse karşı korumak için bir karışım yapmak istedim. Karışımı annem kullandı. Bir tane de yeğenim vardı. Onun da testi pozitif çıktı. Çocuk ölecek durumdaydı. İlaç kullanıyordu. İlaçları kestim. Bitkilerden bir karışım yaptım. Bu karışımı kullandı. 4. gün sonunda testi negatif çıktı. 85 yaşında bir teyzemiz vardı. O da hastaydı. Ona da karışım yaptım. 5. günde kadın iyileşti."

ÜCRET ALMIYORUM

Emir, karışım karşılığında ücret almadığını belirterek; "Kim gelirse ona bu karışımdan yapıyorum. Hiçbirinden de ücret almıyorum. Şifa amaçlı. Bizim amacımız hastaları iyileştirmektir. Bugüne kadar bu karışımı kullanan herkes şifasını buldu." diye konuştu.