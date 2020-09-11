Siirt'te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı
Siirt İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-11 HEREKOL" Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.003 personel görev alıyor.
|11 Eylül 2020 09:28
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İçişleri Bakanlığınca Siirt İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-11 HEREKOL" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.003 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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