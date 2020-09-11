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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 11 Eylül 2020 09:46
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,4630 7,4640
Avro 8,8310 8,8320
Sterlin 9,5360 9,5860
ANKARA
ABD Doları 7,4350 7,5150
Avro 8,7900 8,8700
Sterlin 9,4760 9,6860
Anadolu Ajansı
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