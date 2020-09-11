Yargıda 'e-Duruşma' dönemi 15 Eylül'de pilot uygulamayla başlıyor
|11 Eylül 2020 09:46
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- Adalet Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma"nın pilot uygulamasını 15 Eylül'de Ankara Batı Adliyesinde başlatacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma"nın pilot uygulamasına yönelik çalışmaları tamamladı.
Pilot uygulama, 15 Eylül'de Ankara Batı Kadastro Mahkemesi, 1 ve 2'nci Tüketici Mahkemesi ile 1 ve 2. İcra Hukuk Mahkemesinde başlayacak.
Avukatlar, Avukatlık Kanunu'nun 49. maddesi gereğince uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda da cübbe giymek zorunda olacak.
- "e-Duruşma" nasıl yapılacak?"
Yeni sistemle avukatlar, UYAP Avukat Portalı veya CELSE uygulamasından "e-Duruşma" uygulaması için talep gönderecek.
Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde, avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabilecek. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlayacak.
Yazılımı Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan sistemde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-Duruşmaya katılabilecek.
Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edildikten sonra duruşma başlayacak.
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