1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşitme cihazı kullanan vatandaşlara mahkemeden iyi haber

İşitme cihazı kullanan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı vatandaşlara, yargıdan iyi haber geldi. Ankara 17. İş Mahkemesi önüne gelen bir davada, SGK'nın vatandaşa reçete edilen işitme cihazının tüm bedelini karşılaması gerektiğine karar verdi.
 11 Eylül 2020 09:52
Yazdır
İşitme cihazı kullanan vatandaşlara mahkemeden iyi haber

Emekli öğretmen Abdullah Karabacak'ın, yaşadığı işitme sorunu nedeniyle kendisine dijital işitme cihazı reçete edildi. Karabacak, 2017 yılında, 3 bin 500 TL değerindeki cihazı aldı. Dava dosyasına göre, sigortalı olan Karabacak, cihazın bedelini SGK'dan talep etti. SGK, Karabacak'a 75 TL katkı payı kesintisi dahil 675 TL geri ödeme yaptı.

TALEBİ REDDETTİ

Karabacak'ın ödediği ücretin tamamının ödenmesi için yaptığı başvuruyu da SGK, "SGK Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) İşitme Cihazı ve Kulak Kalıbı başlıklı maddesi ile SUT eki listelerde programlanabilir dijital işitme cihazı bedeli olarak 750 TL fiyat belirlendiği, 750 TL üzerinden emekli sigortalıdan yüzde 10 katılım payı kesilerek 675 TL işitme cihazı bedelini ödendiğini, tedavi için kullanılan tıbbi malzemelerin ödeme işlemlerinin SUT doğrultusunda yapıldığı" gerekçesiyle reddetti.


Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Karabacak, avukatı Mehtap Sakinci aracılığıyla SGK'nın ödemediği miktarının ödenmesine karar verilmesi için Ankara 17. İş Mahkemesine dava açtı. Avukat Sakinci dava dilekçesinde, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 63. madde ve devamı gereğince davalı kurum tarafından sigortalı müvekkilin sağlık giderlerin karışlanması gerekmektedir. Yine bu yasanının temel amacı, sosyal devlet ilkesi ve Anayasal bir hak olan sağlık hakkının temini olup davalı kurum tarafından müvekkilin kullanmak zorunda olduğu işitme cihazı içinin ödenen toplam rakam üzerinden karışlanması gerekmektir" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uşak'ta bir kadın kocası uykudayken baltayla öldürdü
11 Eylül 2020 10:55		 Maske takmayı reddedince şoför polise ihbar etti
11 Eylül 2020 10:45
Rektörün adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştılar
11 Eylül 2020 09:59		 Sertifikalı Jigolo operasyonu: 15 gözaltı
11 Eylül 2020 09:26
Otelde gece odasına giren kamu görevlisinden şikayetçi oldu
11 Eylül 2020 09:22		 'Beni öldürür bak, bir gün duyarsın'
11 Eylül 2020 09:04
Dublörlü şebeke noterde yakalandı
11 Eylül 2020 08:41		 Konya'da kahvehanede tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
11 Eylül 2020 08:06
Su kuyusu açarken göçük oluştu, 2 kişi hayatını kaybetti
11 Eylül 2020 07:42		 'Hamile' diye işe almayınca 15 bin TL ceza kesildi
11 Eylül 2020 07:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:55 - Uşak'ta bir kadın kocası uykudayken baltayla öldürdü10:50 - Maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak10:45 - Maske takmayı reddedince şoför polise ihbar etti10:36 - Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi10:28 - Fransa'da vaka rekoru: Bir günde 10 bin kişide koronavirüs tespit edildi10:21 - '12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu'
10:19 - Van'da çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi10:16 - Cezaevlerinde 'HES kodlu' ziyaret dönemi10:13 - Kuru üzüm teslim eden üreticilerin parası yatırıldı10:12 - Borsa güne yükselişle başladı10:10 - Mobilya sektöründe 100 bin eleman ihtiyacı var10:08 - Piknikçilere tabelalı uyarı: Bu bölge ineklerin piknik alanıdır!
10:07 - İzmir'de Kovid-19 nedeniyle sosyal etkinlikler ertelendi10:04 - Belediyede dolu kadroya vekaleten atama yapıp zam ve tazminat farkı ödediler09:59 - Rektörün adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştılar09:54 - Konya'da FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon09:52 - İşitme cihazı kullanan vatandaşlara mahkemeden iyi haber
09:49 - KPSS maratonunun ikinci haftası yarın başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
10 ilde FETÖ operasyonu: 13 mahrem imama gözaltı
Otelde gece odasına giren kamu görevlisinden şikayetçi oldu
Sertifikalı Jigolo operasyonu: 15 gözaltı
'Beni öldürür bak, bir gün duyarsın'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokağa çıkma yasağı 2
tıp fakültesi öğrencisinin coronadan ölmesi 2
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 3
12.09.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
türkiye ile yeniden görüşmek istiyoruz 1
ne kadar acımasız olursam o kadar iyi oluyor 1
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
dans eden bina 2
veli taahhütnamesi 1
bülent arınç 1
SON İLANLAR
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam