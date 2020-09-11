İşitme cihazı kullanan vatandaşlara mahkemeden iyi haber
|11 Eylül 2020 09:52
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Emekli öğretmen Abdullah Karabacak'ın, yaşadığı işitme sorunu nedeniyle kendisine dijital işitme cihazı reçete edildi. Karabacak, 2017 yılında, 3 bin 500 TL değerindeki cihazı aldı. Dava dosyasına göre, sigortalı olan Karabacak, cihazın bedelini SGK'dan talep etti. SGK, Karabacak'a 75 TL katkı payı kesintisi dahil 675 TL geri ödeme yaptı.
TALEBİ REDDETTİ
Karabacak'ın ödediği ücretin tamamının ödenmesi için yaptığı başvuruyu da SGK, "SGK Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) İşitme Cihazı ve Kulak Kalıbı başlıklı maddesi ile SUT eki listelerde programlanabilir dijital işitme cihazı bedeli olarak 750 TL fiyat belirlendiği, 750 TL üzerinden emekli sigortalıdan yüzde 10 katılım payı kesilerek 675 TL işitme cihazı bedelini ödendiğini, tedavi için kullanılan tıbbi malzemelerin ödeme işlemlerinin SUT doğrultusunda yapıldığı" gerekçesiyle reddetti.
Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Karabacak, avukatı Mehtap Sakinci aracılığıyla SGK'nın ödemediği miktarının ödenmesine karar verilmesi için Ankara 17. İş Mahkemesine dava açtı. Avukat Sakinci dava dilekçesinde, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 63. madde ve devamı gereğince davalı kurum tarafından sigortalı müvekkilin sağlık giderlerin karışlanması gerekmektedir. Yine bu yasanının temel amacı, sosyal devlet ilkesi ve Anayasal bir hak olan sağlık hakkının temini olup davalı kurum tarafından müvekkilin kullanmak zorunda olduğu işitme cihazı içinin ödenen toplam rakam üzerinden karışlanması gerekmektir" dedi.
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