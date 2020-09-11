İzmir'de Kovid-19 nedeniyle sosyal etkinlikler ertelendi
İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışındaki sosyal etkinlikler yapılmayacak.
|11 Eylül 2020 10:07
|Yazdır
İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışındaki sosyal etkinlikler yapılmayacak.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İzmir İl Hıfzısıhha Kurulunun yaptığı toplantıda yeni kararların alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Kovid-19'a bağlı olarak vaka artışlarının fazla olması sebebiyle, fiziksel teması önleyerek bulaşma riskini azaltmak amacıyla milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışında yapılacak her türlü sosyal etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak
11 Eylül 2020 10:50
|Cezaevlerinde 'HES kodlu' ziyaret dönemi
11 Eylül 2020 10:16
|Kuru üzüm teslim eden üreticilerin parası yatırıldı
11 Eylül 2020 10:13
|Yargıda 'e-Duruşma' dönemi 15 Eylül'de pilot uygulamayla başlıyor
11 Eylül 2020 09:46
|Uyanık minibüsçü polis dronundan kaçamadı
11 Eylül 2020 07:49
|Korona'ya karşı 'Mavi' ve 'Kırmızı' bileklik uygulaması
11 Eylül 2020 07:44
|İstanbul'da, izolasyon süresini ihlal eden 526 kişiye ceza
10 Eylül 2020 22:47
|Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza
10 Eylül 2020 22:00
|Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
10 Eylül 2020 21:34
|Bu ilde ana cadde ve sahillerde sigara içmek yasaklandı
10 Eylül 2020 21:18