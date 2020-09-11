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Cezaevlerinde 'HES kodlu' ziyaret dönemi

Ziyaretçiler, olası Kovid-19 vakalarının önüne geçilmesi amacıyla termal kameralardan ateşleri ölçülerek ve HES Kodu Kontrol Noktası'nda kodlarını okutarak cezaevlerine alınıyor
 11 Eylül 2020 10:16
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Cezaevlerinde 'HES kodlu' ziyaret dönemi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin şekilde mücadele etmek ve olası vakaların önüne geçmek amacıyla cezaevlerinde üst düzey tedbirler almaya devam ediyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sağlık ve Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Serdar Yılmaz, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

Kovid-19 hastalığının Türkiye'de görülmesinden önce alınan tedbirlerin revize edilerek uygulanmaya devam edildiğini belirten Yılmaz, cezaevlerindeki personelin mart ve nisan aylarında izole şekilde uygun konaklama yerlerinde kaldığını, daha sonra PCR testleri yapılarak kurumlarda çalışmaya başladığını söyledi.

Yılmaz, "Ev izolasyonuna geçen personellerimiz yine büyük bir fedakarlık göstererek 7 gün kesintisiz şekilde ceza infaz kurumlarında çalışıyor. Bu kurumlara girişlerinden 48 saat önce PCR testleri yapılıyor. Pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen personellerin kuruma girişleri yapılmadan tedavi süreçleri başlatılıyor." dedi.

Kurum içindeki tüm görevlilerin maske taktığını, özellikle hükümlü ve tutuklularla bizzat temas eden personelin siperlik ve önlükle çalıştığını aktaran Yılmaz, görevlilerin ellerinden geldiğince tüm kurallara harfiyen riayet ettiğini söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bilimsel Danışma Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna teslim edilmeden önce, kolluk aşamasında sağlık kuruluşlarından Kovid-19 belirtileri yönünden bir tedavisinin yapılması beklenmekte. Ayrıca ceza infaz kurumuna ilk kabulu yapılcak hükümlü ve tutuklular, doğrudan ilgili koğuşlarına değil, kurum içinde kurulan izole merkezlerine alınmakta, burada 14 gün boyunca izole şekilde bekledikten sonra testlerinin negatif çıkması halinde diğer koğuşlara nakilleri söz konusu oluyor. İlk girdiklerinde de yapılan testlerine göre durumları yine takip edilmekte, ayrıca kurum tabipleri ve yetkilendirilmiş aile hekimleri vasıtasıyla da günlük koronavirüs belirtileri yönünden takipleri yapılmaktadır."

- Kuruma ziyaretçi kabulü

Ceza infaz kurumlarındaki kapalı ve açık görüşlerin, mart ayından itibaren geçici süreliğine durdurulduğunu, normalleşme süreciyle esnek uygulamara geçildiğini belirten Yılmaz, "Haziran ayında bir yakınıyla başlayan kapalı görüşler, ağustos ve eylülde iki kere iki yakınıyla olmak üzere kurum müdürlüklerimiz tarafından planlanmaktadır. Bu şekilde planlı bir ziyaret programı söz konusu olduğu için kurum önündeki yığılmalar ve olası pozitif ya da temaslı vatandaşlarımızın diğer vatandaşlara virüsü bulaştırma ihtimalinin de önüne geçilmesi düşünülmektedir." diye konuştu.

Yılmaz, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 1 Eylül'den itibaren tüm ceza infaz kurumlarında HES kodu uygulamasına geçildiğini, HES kodu riskli olan vatandaşların ziyarete gelmemesi konusunda gerekli duyurların yapıldığını, böylece riskli vatandaşların kurumlara giriş yapmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Ziyaretçilerin görüşme salonlarına transferlerinin yapıldığı ring araçlarının sayısının da artırıldığını aktaran Yılmaz, araç içinde sosyal mesafenin korunabildiğini söyledi.

Yılmaz, girişte ısıya duyarlı kameralar bulunduğunu ve ateş ölçerlerle ortaya çıkamayan bazı vücut ısısı artışlarının tespit edilebildiğini vurgulayarak, görevlilerin gelen herkesin ateşlerini tekrar kontrol ettiğini ifade etti.

Hükümlü ve tutuklularda pozitif vakaların çıkması halinde gecikme yaşanmadan sağlık tedbirlerinin birinci dereceden alındığına dikkati çeken Yılmaz, hastanede tedavi edilmesi gereken hükümlü ve tutukluların ambulanslarla nakillerinin yapıldığını belirtti.
Anadolu Ajansı
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