Van'da çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
|11 Eylül 2020 10:19
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