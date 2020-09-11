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'12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu'

Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.
 11 Eylül 2020 10:21
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'12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu'

Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

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