Fransa'da vaka rekoru: Bir günde 10 bin kişide koronavirüs tespit edildi
Fransa'da dün tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısı 9 bin 843 oldu. Bu, Fransa'nın bugüne kadar açıkladığı en yüksek günlük vaka artışı.Fransa'da bir önceki rekor günlük vaka sayısı 8 bin 075 olmuştu
|11 Eylül 2020 10:28
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Fransa'da dün tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısı 9 bin 843 oldu.
Bu, Fransa'nın bugüne kadar açıkladığı en yüksek günlük vaka artışı.Fransa'da bir önceki rekor günlük vaka sayısı 8 bin 075 olmuştu.
YENİ KISITLAMALAR GÜNDEMDE
Fransa hükümeti, bugünkü toplantısında salgının yayılmasını yavaşlatmak amacıyla alınabilecek yeni kısıtlayıcı önlemleri ele alacak.
Fransa'da şu ana kadar 30 binden fazla kişi hayatınıı kaybetti.
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